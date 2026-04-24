شرطة دبي توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأمن والإدارة

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن النتائج النوعية، التي حققتها مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية تعكس مستوى الجاهزية العالية والكفاءة المتقدمة، التي تتمتع بها المنظومة الشرطية، مشيراً إلى أن ما تحقق جاء ثمرة رؤية قيادية واضحة، وعمل مؤسسي قائم على التخطيط الاستراتيجي والابتكار واستشراف المستقبل.

وقال إن شرطة دبي تمضي بثبات نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون «الشرطة الأكثر ابتكاراً وتميزاً عالمياً»، عبر تطوير الجاهزية الميدانية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومتين الأمنية والإدارية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي المستقبلية، ويعزز جودة الحياة في الإمارة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، والاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع مستويات الأداء والجاهزية، ويضمن استدامة الريادة والتميز في تقديم الخدمات الأمنية الذكية للمجتمع.

ووجّه الشكر إلى القيادات والضباط ومنتسبي القوة كافة، تقديراً لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء الواجب، مؤكداً أن العمل الأمني في دبي يرتكز على أسس علمية متقدمة، وشراكات محلية ودولية فاعلة، تسهم في ترسيخ الأمن والأمان، وتعزيز ثقة المجتمع، وتحقيق أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة.

وترأس اللواء الدكتور أحمد زعل اجتماع مجلس القيادات العليا بشرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام، وعدد من الضباط، وذلك في إطار متابعة الخطط الاستراتيجية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات والوحدات التنظيمية.

واستعرض اجتماع المجلس نتائج مؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجاري، وما تحقق من نسب إنجاز في عدد من الملفات الحيوية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القيادة العامة لشرطة دبي، وتقارير مكتب التدقيق الداخلي، وعدد من الموضوعات المرتبطة بجودة الأداء والحوكمة المؤسسية، كما استعرض الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، إلى جانب أجندة الموضوعات والبرامج والخطط التشغيلية والاستراتيجية.