«نيابة دبي» تكرّم الموظفين والشركاء في «رواد التميز»

كرّم المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الموظفين والشركاء المتميزين في برنامج النيابة العامة للتميز المؤسسي «رواد التميز» لعام 2026، وبحضور المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، وأعضاء وموظفي النيابة العامة في دبي، وذلك تجسيداً لرؤية الدائرة في ترسيخ ثقافة الإبداع والريادة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهودهم المخلصة وأفكارهم الريادية التي أسهمت في تحقيق نجاحات نوعية في العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق تطلعات الدائرة المستقبلية.

وبدأ النائب العام برنامج الحفل بتكريم الشركاء المتميزين مشيداً بمستوى التعاون المثمر الذي جسد مفهوم الشراكة التكاملية بين الطرفين، حيث فاز في فئة الشريك المتميز «فئة الجهات» وهي الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب واستلم شهادة التكريم اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب، وعن فئة الأفراد العقيد عزان عبدالحميد من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وهيفاء المري مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي، والرقيب خالد السيد إبراهيم من شرطة دبي.

كما شملت الفئات المكرمة من الموظفين الذين تصدروا منصة التميز، فئة عضو النيابة المتميز وفاز بها المستشار يوسف أمين العلي، وفئة الموظف المتميز عبدالرحمن محمد عبدالله، أما عن فئة نجم الخدمة المتميز حصلت عليها مريم علي النعيمي، وفئة النجم الصاعد المتميز حصل عليها محمد أيوب إدريس، وفئة الموظف المبتكر شيماء حسن طاهر. وعن فئة المساند المتميز حصل عليها الأمين سيد موهان، وبادشاه مياه لياقت، وعبدالناصر أبوبكر.

أما عن فئة التقدير الخاص من النائب العام نالها كل من شمسة سالم المري، وعلياء النمر، وعمر البلوشي، وإسماعيل إبراهيم البلوشي، وشمسة جاسم المهيري، ومحمد إسحاق عبد المناف.