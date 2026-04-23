إسعاد المتعاملين في مراكز شرطة دبي وفق المعايير العالمية

اطلع العقيد أحمد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الرفاعة، على سير إنجار معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين في المركز، إلى جانب لقائه عدداً من المتعاملين في منطقة الاختصاص.

وأكد العقيد بن حضيبة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على جودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع من قبل مراكز إسعاد المتعاملين، إلى جانب الحرص على التواصل المباشر مع متعامليها والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم وآرائهم التطويرية، منوهاً إلى الحرص الدائم على تعزيز التواصل وإسعاد المتعاملين.

وقال، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، «لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاءً بمقدمي الخدمة».

وأكد المسؤول، اهتمام شرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين تعكس السمعة الحضارية المتميزة لها، موضحاً أن شرطة دبي أطلقت مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة بشكل يومي.

وقدم العقيد أحمد بن حضيبة شرحاً للمتعاملين حول خدمات الشرطة المجتمعية والأمنية المتوفرة لها في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية «SPS»، إضافة إلى مركز الاتصال 901.

كما استمع إلى آراء واستفسارات المتعاملين حول عدة مواضيع، للنظر في احتياجاتهم وملاحظاتهم.