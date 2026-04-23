«قانونية دبي» ترسخ ريادتها المؤسسية بمواصفتي «أيزو»

حصلت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على مواصفتي أيزو في نظامي «إدارة الابتكار» و«إدارة الذكاء الاصطناعي»، تأكيداً على حرصها على تبني منظومة مؤسسية تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في حوكمة الابتكار والذكاء الاصطناعي، وترتكز على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في الارتقاء المستمر بالخدمات القانونية الحكومية والمهنية.

وتسهم المواصفتان في توفير نهج مؤسسي منظم وفعال لإدارة الأدوات والتقنيات اللازمة في تبني الحلول المبتكرة. وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن هذا الإنجاز يرسّخ معه إحدى القيم المؤسسية للدائرة التي تقوم على الاستباقية والابتكار في تقديم خدمات تعزز تنافسية القطاعين القانوني الحكومي والمهني، وتمكّن من مساهمتهما في التنمية المستدامة لإمارة دبي.

وأضاف: «عملت الدائرة في هذا الصدد على توفير الوسائل التي تهيئ بيئة حاضنة للأفكار الابتكارية ومواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة كإحدى ضمانات التميز».