«إقامة دبي» تتفقد أوضاع العمال وتعاين بيئة العمل

نفّذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي «إقامة دبي» زيارة ميدانية إلى موقع شركة الإنشاءات العربية، برئاسة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة عمل متكاملة ومستدامة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن منظومة عمل ميدانية تهدف إلى متابعة أوضاع العمال والاطلاع المباشر على بيئة العمل والخدمات المقدمة لهم، بما يعكس نهج دبي في تطوير نماذج متقدمة لرعاية القوى العاملة، وتعزيز رفاهها عبر مبادرات عملية تواكب تطلعاتها. وخلال الزيارة، التقى اللواء عبيد مهير بن سرور بالقوى العاملة في المشروع، الذي يضم أكثر من 20 ألف عامل، واطّلع على مرافق العمل والخدمات المقدمة لهم.