«طرق دبي» تتسلم علم استضافة القمة العالمية للمواصلات العامة 2026

تسلمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي علم استضافة القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026، وذلك خلال مشاركتها في أعمال القمة، التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية، وتعد هذه الاستضافة الثانية لمدينة دبي، حيث سبق أن نظمت الدورة الـ59 للمؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، عام 2011، كما وقعت الهيئة عقد توريد 637 حافلة مزودة بمحركات «يورو 6»، بقيمة 1.1 مليار درهم، سيجري توريدها عامي 2025 و2026.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد هيئة الطرق والمواصلات في دبي، برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، في القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2025، التي أقيمت في مدينة هامبورغ الألمانية بمشاركة 1900 عضو من أكثر من 100 دولة، و300 متحدث، وعقدت خلالها 80 جلسة حوارية، ناقشت أحدث الأفكار والرؤى حول التنقل الحضري والمستدام، وأقيم على هامش القمة معرض المواصلات العامة، بمشاركة 400 شركة متخصصة، وقد استقطب أكثر من 10 آلاف زائر، وشاركت هيئة الطرق والمواصلات بعرض أحدث مشاريعها ومبادراتها في مجال المواصلات العامة المستدامة، والتنقل ذاتي القيادة، وتقديم خدماتها الرقمية للمتعاملين.

وشهد معالي مطر الطاير، حفل افتتاح القمة، بحضور باتريك شنايدر، وزير النقل الاتحادي في جمهورية ألمانيا، والدكتور أنجيس تجاركس، وزير المواصلات والتنقل الانتقالي في مدينة هامبورغ، ورينيه أميلكار، رئيسة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP»، ومحمد مزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، واستعرض المتحدثون في القمة الاتجاهات الجديدة في عالم المواصلات العامة.

وأكدت رينيه أميلكار، رئيسة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، التي أعيد انتخابها رئيساً للاتحاد، أن النقل الجماعي ليس مجرد أنظمة وجداول، بل هو بناء مجتمعي يتعلق بالسكان، بينما قال أنجيس تجاركس، وزير المواصلات والتنقل الانتقالي: «إن نظام المواصلات العامة يشكل العمود الفقري للبنية التحتية والاقتصاد، وهو محرك للتحديث الرقمي والابتكار».

وتطرقت الكاتبة بينيتا ماتوفسكا إلى الأساليب المتبعة في التغيير الإيجابي لتحقيق الاستدامة.

وركزت القمة العالمية على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تظهر مستقبل النقل العام والتحديات التي تواجه المدن والمشغلين في العالم، وهي التنقل المستدام والحياد الكربوني، والابتكار والتقنيات الذكية، وتصميم المدن المرتكزة على النقل، وتمويل واستدامة تشغيل النقل العام، كما ركزت على محاور شمولية النقل العام، والسلامة والأمن السيبراني، والتعاون الدولي، وبناء الشراكات.

شراكة استراتيجية

وقال معالي مطر الطاير: «تأتي استضافة دبي للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة تأكيداً لثقة المنظمات والمؤسسات الدولية بالمكانة الرائدة والسمعة العالمية التي تتمتع بها إمارة دبي، وجودة وكفاءة البنية التحتية المتكاملة، ومنها البنية المتطورة لنظام المواصلات العامة والنقل الجماعي في الإمارة، وكذلك قدرة الإمارة على استضافة الأحداث العالمية، وإخراجها بشكل مميز، واعتبارها الوجهة المفضلة لاستضافة الفعاليات الدولية».

وأكد معاليه حرص الهيئة على المشاركة في القمة، التي تعد تجمعاً عالمياً للمتخصصين في مجال المواصلات، يلتقي فيه رؤساء الهيئات والمشرعون والمطورون والمشغلون والمصنعون في قطاع المواصلات، لمناقشة الحلول المستقبلية لوسائل المواصلات العامة، وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البنية التحتية للمواصلات العامة، كما تأتي مشاركة الهيئة في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، التي بدأت مع تأسيس الهيئة، وتوجت باستضافة دبي عام 2011 مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي عقد حينها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تعززت بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز، وتنظيم خمس دورات من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال معالي الطاير: «شهدت منظومة النقل الجماعي في دبي نقلة نوعية، حيث جرى توفير بنية تحتية متطورة ومتنوعة من وسائل المواصلات العامة، تعد اليوم العمود الفقري لتنقل السكان والزوار في الإمارة، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 21.6% عام 2024»، مشيراً إلى أن الحافلات الجديدة ستسهم في التوسع الجغرافي لتوفير خدمة الحافلات في جميع مناطق الإمارة، ودعم تحويل أسطول حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050.

اتفاقيات توريد الحافلات

وشهد معالي مطر الطاير، على هامش مشاركة الهيئة في أعمال القمة العالمية للمواصلات العامة، توقيع 4 اتفاقيات لتوريد 637 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، «يورو 6»، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة، وسيجري توريد الحافلات عامي 2025 و2026، كما شهد التوقيع دان بيترسون، نائب الرئيس الدولي لحافلات فولفو، وبارباروس أوكتاي، نائب الرئيس الأول رئيس وحدة أعمال الحافلات في شركة مان، وتشو يونغ هو، المدير العام لشركة تشونغتونغ للحافلات، ومراد ديدوغلو، مدير المبيعات الدولية في شركة أناضولو إيسوزو للسيارات.

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة «بي واي دي» الصينية لتجربة تشغيل حافلة كهربائية مجهزة بأحدث التقنيات والبطاريات التي توفرها الشركة، حيث ستجري تجربة تشغيلها في إمارة دبي خلال فترة زمنية تغطي فصل الصيف.

وقع الاتفاقيات عن الهيئة أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ووقعها عن شركة الفطيم للسيارات وكيل فولفو، بول ويليس، رئيس شركة الفطيم للسيارات، وعن الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وكيل مان، خليفة سيف درويش، المدير العام للشركة، ووقع الاتفاقيتين عن مجموعة سعيد جمعة النابودة وكيل شركة تشونغتونغ للحافلات، وشركة أناضولو إيسوزو للسيارات، مدحت شكري، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

مواصفات الحافلات

وتتضمن الاتفاقيات توريد 40 حافلة كهربائية، «عديمة الانبعاثات الكربونية»، من نوع «Zhongtong»، مزودة بمواصفات خليجية، وجرى اختبارها وتجربتها في المنطقة، ويبلغ طول الحافلة 12 متراً، وتتسع لـ72 راكباً، كما تتضمن الاتفاقية توريد 451 حافلة لخدمة المدينة، منها 400 حافلة من نوع «MAN»، بطول 12 متراً، تتسع لـ86 راكباً، و51 حافلة من نوع «Zhongtong»، بطول 12 متراً، تتسع لـ72 راكباً، وهي مزودة بمواصفات عالية من الأمان والرفاهية والجودة، ومزودة بمحرك «يورو 6» الصديق للبيئة، ومصنفة ضمن الفئة الثانية لتصنيف الأمم المتحدة للمركبات «Class II»، وهو ما يعطي مرونة في تشغيل الحافلات على الخطوط الحضرية، وعلى الطرق الطويلة السريعة: «Inter-Urban»، وتشمل الاتفاقية توريد 76 حافلة ذات طابقين، من نوع «VOLVO»، يبلغ طولها 13 متراً، وتتسع لـ98 راكباً، وكذلك توريد 70 حافلة مفصلية، من نوع «Isuzu Anadolu»، ويبلغ طول الحافلة 18 متراً، وتتسع لـ111 راكباً، وهي مخصصة لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وخدمة المناطق الجديدة، لتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال.

وسيجري تزويد معظم الحافلات بنظام رقيب «Driver Behavior Monitoring System» لمتابعة وتحسين سلوك السائقين من خلال استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز معايير السلامة في الحافلات، ونظام راصد الإلكتروني: «Automated Passenger Counting» لتسجيل عدد الركاب الفعلي مقارنة بنظام الدفع للتحصيل الآلي، بهدف تقليل التهرب من دفع التعرفة، وكذلك نظام إلكتروني لتحديد هوية السائق داخل الحافلة، «Driver Identity Authentication»، وربطه مع نظام التشغيل، كما ستزود الحافلات بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وأحزمة أمان في المنطقة المخصصة للعائلات يمكن تعديلها لتتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتصميم انسيابي يُظهر صورة الحداثة في دبي.

وروعي في الحافلات الجديدة توفير أحدث المواصفات العالمية، وكذلك وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة صعود ونزول «أصحاب الهمم»، وتوفير أماكن للدراجات الهوائية، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة «واي فاي»، وتوفير أماكن لشحن الهواتف المتنقلة وتزويد الحافلات بالأنظمة الذكية، لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة.

منصة الهيئة

شاركت الهيئة في الحدث العالمي بوفد ضم عدداً من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، كما شاركت بجناح استعرضت فيه عدداً من المبادرات الاستراتيجية والخطط الطموحة والمشروعات المستقبلية، حيث جرى عرض مجسم لمشروع (دبي ووك) يوضح المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة لتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام.

كما عرضت الهيئة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، البالغ طوله 30 كيلومتراً، نصفه تحت الأرض، ويضم 14 محطة، ويخدم 9 مناطق سكنية ومشاريع تطويرية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ومشروع «ريل باص RAILBUS»، وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام، ذاتي القيادة، ويعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير نقل مستدام يعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك مشروع «التاكسي الجوي»، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركتي (سكاي بورتس)، و(جوبي)، ومن المتوقع تشغيله بحلول عام 2026.

وتضمنت منصة الهيئة عرض مجسم لأول عبرة كهربائية في العالم، مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع القطاع الخاص، تتسع لـ20 راكباً، وعرض نظام دفع تعرفة مترو دبي من خلال بصمة راحة اليد، دون الحاجة لاستخدام بطاقة (نول).

جولة تفقدية

وتجول معالي مطر الطاير، والوفد المرافق، في المعرض المصاحب للقمة، واطّلع على أحدث الابتكارات في حافلات المواصلات العامة، والتقنيات الذكية في مجال النقل، وزار جناح مدينة هامبورغ، مستضيفة القمة، وشركة بي واي دي (BYD)، المتخصصة في صناعة السيارات والحافلات الكهربائية، ومنصة شركة مان (MAN)، واطلع على أهم الابتكارات في صناعة الحافلات.

واطلع معالي مطر الطاير على أحدث الجهود الابتكارية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وعلى تجربة مركبة MOIA ذاتية القيادة في مدينة هامبورغ.

واستمع معاليه لشرح من كريستيان سينغر، رئيس قسم القيادة الذاتية في شركة Volkswagen Commercial Vehicles وVolkswagen ADMT، حول مشاريع القيادة الذاتية وخطط مجموعة فولكس واجن الدولية في هذا المجال.

وشملت الزيارة تجربة حية للمركبة الكهربائية ID.Buzz AD المُعَدّة للتشغيل الذاتي (المستوى الرابع SAE Level 4)، والتي يتم اختبارها حالياً ضمن المشروع التجريبي المشترك في مدينة هامبورغ. وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المستقبلي، بما في ذلك إمكانية دراسة تفعيل هذه الخدمة المبتكرة في إمارة دبي، دعماً لتوجهات الهيئة نحو التنقل الذكي والمستدام.