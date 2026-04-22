لطيفة بنت محمد: تحية لمبدعي الإمارات وكل من يرى في دبي مساحة مفتوحة للطموح

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الإبداع هو الأساس الذي يصنع الفارق بين فكرة عابرة وأثر لا يُنسى. كما حيت سموها مبدعي الإمارات وكل من يرى في دبي مساحة مفتوحة للطموح ومنصة للتعبير عن أفكاره.

جاء ذلك في تغريدة لسموها على منصة «إكس» بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، قالت فيها: «الفرق بين فكرة عابرة وأثرٍ لا يُنسى.. هو الإبداع.. تحية لمبدعينا الإماراتيين، وكل من رأى في دبي مساحة مفتوحة للطموح ومنصة للتعبير عن أفكاره بلغة تجمعنا.. لغة الإبداع والابتكار. بكم يكبر الطموح ويزدهر العالم».