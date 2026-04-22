8460 مستفيداً من مبادرة أجيال «إسلامية دبي»

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أهمية تعزيز حضورها التوعوي في البيئة التعليمية من خلال مبادرة «أجيال»، بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع التعليمي ممثلين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم، حيث سجلت المبادرة خلال الربع الأول من عام 2026 تنفيذ 152 محاضرة توعوية، استفاد منها ما يقارب 8460 طالب وطالبة في مدارس دبي الحكومية والخاصة، مرتكزة على تقديم محتوى تفاعلي يعزز مفاهيم التسامح والانتماء والمسؤولية المجتمعية بأساليب حديثة تراعي احتياجات الطلبة وتواكب متغيرات العصر.

وتم تقديم هذه المحاضرات من قبل نخبة من المحاضرين الأكفاء وذوي الخبرة في المجال التربوي، ممن يمتلكون مهارات تواصل مؤثرة وقدرة على إيصال الرسائل القيمية بأساليب حديثة وتفاعلية تراعي الفروق العمرية للطلبة، وتلامس احتياجاتهم الواقعية، بما أسهم في رفع مستوى التفاعل والإقبال على البرامج التوعوية داخل المدارس، وقد تم استحداث برنامج ديني توعوي لمواجهة التحديات السابقة تحت عنوان (أنت في أمان بإذن الله) تناول نعمة الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، وأهمية ترسيخ قيم الانتماء والوقوف خلف القيادة الرشيدة، بما يعزز وعي الطلبة ويغرس فيهم القيم الوطنية الأصيلة.