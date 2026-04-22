شراكة استراتيجية لدعم الشركات الإماراتية في قطاع الأغذية

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عقد شراكة استراتيجية مع منصة «نون فود»، بهدف تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لإماراتيين في قطاع الأغذية، وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من آليات الدعم التي تشمل شروطاً تجارية مميزة وبرامج تمكين رقمي مدروسة.

ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم ترسي إطاراً واضحاً لإدراج أعضاء المؤسسة المؤهلين ضمن منصة نون الرقمية، ما يتيح لهم الوصول إلى قاعدة واسعة من الجمهور والمتعاملين، وكذلك الاستفادة من خدمات أسطول التوصيل المتقدم، والبنية التحتية لعمليات الدفع، فضلاً عن الحملات الترويجية والتسويقية للمنصة.

وستعفي «نون فود» بموجب الاتفاقية أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركين من جميع رسوم الانضمام، مع تطبيق هيكل عمولات تفضيلية لخمس سنوات، حيث تبدأ بنسبة 10 % في العام الأول، لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 20 % بحلول العام الخامس. كما التزمت «نون» بتخصيص استثمارات تسويقية كبيرة لدعم الشركات المشاركة، تتضمن رصيداً إعلانياً وظهوراً بارزاً ومنظماً خلال الحملات الموسمية الكبرى. وتهدف هذه التدابير إلى مواجهة تحديات دخول السوق، وتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المتعاملين وضمان استدامتها التجارية على المدى الطويل. وإلى جانب الحوافز المالية، تستفيد الشركات من دعم فني عند التسجيل، وإرشادات تشغيلية، وإدارة مخصصة للحسابات، إضافة إلى تقارير أداء شهرية تضمن الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر. ومن جانبها، ستتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترشيح الأعضاء المؤهلين في قطاع الأغذية، وترويج هذه المبادرة عبر شبكتها الواسعة، والإشراف على التنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة لرواد الأعمال الإماراتيين.

آفاق جديدة

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تفتح شراكتنا مع «نون» آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية عبر دمج الدعم المؤسسي مع الانتشار الواسع للمنصات الرقمية. وتقدم الاتفاقية مزايا مهمة للأعضاء مثل الحصول على عمولات مميزة والاستفادة من الاستثمارات الترويجية المدروسة، ما يمكنهم من المنافسة والنمو المستدام في السوق الرقمية، كما تؤكد الخطوة التزام دبي بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي والنمو على المدى الطويل، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

دعم محلي

وقال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة نون: «شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتيح لنا دعم رواد الأعمال الإماراتيين بالبنية التحتية الرقمية التي يحتاجونها للازدهار».

كما يهدف التعاون الممتد 5 سنوات بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و«نون فود» إلى إحداث أثر تجاري ملموس من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية، وتسريع التحول الرقمي لرواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية.