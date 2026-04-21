«في كل بيت حافظ» ترسخ نموذجاً لتعليم القرآن وتعزيز القيم في دبي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «في كل بيت حافظ»، بهدف بناء منظومة مؤسسية متكاملة لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، تسهم في تمكين أفراد المجتمع من تعلم كتاب الله وفق مسارات تعليمية مرنة ومعايير موحدة، بما يعزز دور الأسرة في غرس القيم القرآنية، ويرسخ مكانة دبي كنموذج رائد في بناء مجتمع معرفي معتز بهويته ومنفتح على المستقبل، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس توجهات إمارة دبي نحو الاستثمار في الإنسان وترسيخ القيم الأصيلة كأساس للتنمية المستدامة.

وتقوم المبادرة على مفهوم محوري يتمثل في الوصول إلى حافظ واحد على الأقل في كل بيت، من خلال توحيد جهود الجهات والمراكز المعنية بتعليم القرآن الكريم ضمن إطار تنظيمي شامل يضمن تكامل الأدوار وتوحيد المعايير التعليمية، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التحفيظ وتوسيع نطاق الوصول إلى البرامج القرآنية لكافة فئات المجتمع. وتستهدف المبادرة مختلف شرائح المجتمع، بدءاً من الأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق، مروراً بالشباب وأولياء الأمور وكبار المواطنين، إضافة إلى أصحاب الهمم، بما يعكس شمولية المبادرة وارتكازها على تمكين الأسرة باعتبارها المحرك الرئيس في بناء جيل مرتبط بالقرآن الكريم علماً وقيماً وسلوكاً. وترتكز المبادرة على منظومة تعليمية متدرجة تتضمن ثلاثة مستويات رئيسة، تبدأ بمرحلة التلقين وتصحيح التلاوة للمبتدئين، ثم مرحلة الحفظ والتجويد والمتون، وصولاً إلى مرحلة القراءات والأسانيد للحفاظ المتقنين، بما يضمن بناء مسار تعليمي متكامل يواكب احتياجات المتعلمين ويعزز جودة مخرجات التعليم القرآني وفق معايير واضحة قابلة للقياس. كما تسهم المبادرة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة ومحدثة لحفاظ القرآن الكريم في إمارة دبي، بما يدعم تطوير البرامج القرآنية المستقبلية، ويوفر مؤشرات أداء واضحة تساعد على قياس الأثر المجتمعي وتحقيق التكامل بين الإدارات والمراكز المعنية، بما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن مبادرة «في كل بيت حافظ» تمثل توجهاً استراتيجياً يعكس رؤية دبي في الاستثمار في الإنسان وتعزيز منظومة القيم والمعرفة، مشيراً إلى أن ترسيخ ارتباط الأسرة بالقرآن الكريم يشكل أساساً لبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً واستدامة. من جانبه، أكد الدكتور علي حسن المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، أن مبادرة «في كل بيت حافظ» تمثل إطاراً مؤسسياً موحداً يعزز كفاءة برامج تحفيظ القرآن الكريم ويرتقي بجودة مخرجاتها، من خلال توحيد المعايير التعليمية وبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم قياس الأثر وتطوير البرامج بصورة مستمرة.