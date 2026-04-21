توسيع وتطوير شبكة الأصول الإعلانية الخارجية في دبي

وقّعت «مدى ميديا» اتفاقية استراتيجية مع «هيلز للإعلان» لتوسيع وتطوير شبكة الأصول الإعلانية الرقمية في دبي، حيث تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الإعلانات الخارجية.

تركّز الاتفاقية على تطوير مواقع إعلانية متميزة، وتحويل عدد من المواقع الحيوية إلى شاشات رقمية حديثة على امتداد الطرق والمحاور الرئيسة، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع من جاذبيته للمعلنين. تشمل الاتفاقية 94 واجهة إعلانية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «هيلز للإعلان» تطوير جزء من هذه الأصول، بما في ذلك عدد من لوحات الجسور، عبر تحويلها إلى شاشات رقمية، وذلك ضمن خطة تطوير تدريجية تعتمدها «مدى ميديا» لتعزيز كفاءة القطاع وزيادة جاذبيته للمعلنين.

ويأتي هذا التوجه في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الإعلانات الخارجية عالمياً نحو الحلول الرقمية، حيث تمثل الإعلانات الخارجية الرقمية اليوم نحو 34% من إجمالي الإنفاق على الإعلانات الخارجية في عدد من الأسواق العالمية، وتعد المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع.

وعلى المستوى الإقليمي، يشهد قطاع الإعلانات الخارجية نمواً ملحوظاً، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي يقارب 14% خلال السنوات المقبلة، تستحوذ الإعلانات الرقمية على جزء كبير منها يبلغ نحو ثلث إجمالي الإنفاق السنوي على الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات وتشهد هذه النسبة تزايداً مستمراً.

وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»: «نلتزم في مدى ميديا برسم ملامح مستقبل يتسارع فيه النمو وتترسخ فيه مبادئ الابتكار والاستدامة لقطاع الإعلانات الخارجية في دبي، بما ينسجم مع استراتيجيتنا طويلة المدى الرامية إلى ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في القطاع ووضع معايير يُحتذى بها إقليمياً وعالمياً في تطويره وإدارته، حيث نعتمد نهجاً متوازناً ومدروساً يقوم على توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة ».

وقال المهندس سامي المفلح، الرئيس التنفيذي لشركة هيلز للإعلان: «تمثل هذه الشراكة محطة مهمة لهيلز للإعلان، وتعزز مكانتنا كشركة تسهم بشكل فعال في تشكيل الجيل القادم من وسائل الإعلام الخارجي في دبي، بفضل قوة شبكتنا، وقدراتنا التنفيذية العالمية».