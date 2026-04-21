محاكم دبي تنال حزمة مواصفات دولية في الإدارة المؤسسية وجودة الخدمات

حصلت محاكم دبي على حزمة متكاملة من المواصفات القياسية الدولية «الأيزو» في مجالات الإدارة المؤسسية وجودة الخدمات والتحول المؤسسي، ما يؤكد التزامها بتبنّي أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتميّز في تقديم الخدمات. وشملت الشهادات التي حصلت عليها مواصفة إدارة المشاريع ISO 21502، ومواصفة إدارة التغيير ISO 10020، ومواصفة إدارة الذكاء الاصطناعي ISO/IEC 42001؛ ما يعكس التزام «محاكم دبي» بتبنّي أحدث المعايير الدولية في تطوير منظومة العمل المؤسسي.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا الإنجاز يعكس التوجُّه الاستراتيجي لمحاكم دبي نحو ترسيخ التميُّز المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء وفق أعلى المعايير الدولية، لرفع جودة الخدمات بما يحقق تجربة متعاملين متميزة.

وأضاف أن حصول محاكم دبي على هذه الشهادات العالمية ثمرة جهود متكاملة تبذلها فرق العمل في مختلف القطاعات، ويؤكّد التزامنا المستمر بتطوير منظومة العمل القضائي والإداري لمواكبة تطلُّعات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يُعد محطةً مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي للمحاكم، نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وتُعنى مواصفة إدارة المشاريع ISO 21502 بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع، بما يضمن تحقيق النتائج بكفاءة وفعالية ضمن نطاق المشروع والموارد والجدول الزمني المحدد. وتسهم هذه المواصفة في تعزيز حوكمة المشاريع ورفع مستوى التنسيق بين فرق العمل، بما يدعم إنجاز المبادرات التطويرية وفق أعلى معايير الجودة.

في حين تدعم مواصفة إدارة التغيير ISO 10020 تطوير منهجيات مؤسسية لإدارة التغيير.