أحمد بن مسحار: دعم المبدعين ضرورة لتمكينهم من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات

أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن اليوم العالمي للإبداع والابتكار يسلط الضوء على الأهمية المحورية للابتكار في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، كما يعكس ضرورة دعم المبدعين لتمكينهم من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات وتطلعاتهم إلى قصص نجاح، تعزز نماء دولهم وتقدُّم مجتمعاتهم.

وقال: تكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة في وطننا، فبفضل التوجيهات السديدة والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الرائد عالمياً في تحفيز الابتكار وتسخيره محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وأداة لتحويل التحديات إلى فرص، وركيزة تُبنى عليها الاستراتيجيات الوطنية التي تستبق التحولات وترسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأضاف: بهذه المناسبة الدولية، نجدد في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي العزم على أداء رسالتنا المؤسسية الرامية لإرساء دعائم منظومة تشريعية داعمة وممكّنة للمبتكرين والمبدعين، مؤكدين التزامنا بمواصلة الاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية في دعم الرؤية التنموية الطموحة لدولتنا وتعزيز مكانتها منارة عالمية للابتكار والإبداع.