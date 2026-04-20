%100 التغطية الأمنية في مركز شرطة ند الشبا

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سير العمل في مركز شرطة ند الشبا، ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد سعيد المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، والعميد محمد عبيد سعيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، والعميد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع على النتائج التي حققها المركز في مؤشرات الأداء، أبرزها التغطية الأمنية،والتي بلغت 100 %، كما اطلع على سير العمل في الجانب الإداري والمتعلق بالمورد البشري، وأهم ما يقدم له من برامج تدريبية وبمبادرات وبرامج السعادة، والجاهزية، وبرامج التثقيف والتوعية.

واستمع معاليه لشرح يوضح دور قسم المراقبة الذكية وأهم الإنجازات التي حققها، وبلاغات غرفة المراقبة، والبرامج والأنظمة المطبقة ودورها في تعزيز واستدامة الشعور بالأمن والأمان، والورش التوعية في مجال التقنيات الذكية وأمن المعلومات، ودور القسم والمركز في نقل التجارب والممارسات الناجحة في مجال التأمين للإدارات التخصصية في شرطة دبي.

وعلى صعيد العمليات والمهام نفذ المركز 351 فعالية أمنية ومجتمعية، شملت تأمين سباقات الهجن، وكأس دبي العالمي للخيول، وبطولات رياضية كبرى، إلى جانب الفعاليات الخاصة بأصحاب السمو الشيوخ، ما يعكس الدور الحيوي للمركز في دعم الفعاليات الوطنية والدولية.

كما اطلع على نتائج مبادرة نقاط التفتيش، التي ينفذها المركز لضبط المركبات المخالفة في ند الشبا، واطلع على خطة السعادة الوظيفية، والتي أسهمت في تحقيق 98.8 % نسبة السعادة الوظيفية خلال العام 2025.

وتفقد معاليه أعمال إنشاء مركز الشرطة الذكي SPS، الذي يقع في منطقة ند الشبا، واطلع على آخر المستجدات.

وفي الختام تقدم معالي الفريق المري بالشكر والتقدير لكل ضباط وضباط صف وأفراد مركز ند الشبا، مثمناً جهودهم المميزة في تحقيق نتائج نوعية ومؤشرات متقدمة في مجالات الأمن المجتمعي وجودة الحياة، بما يعكس كفاءة الأداء الأمني والجاهزية العالية في التعامل مع مختلف المهام.