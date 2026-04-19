شرطة دبي توزع علم الإمارات في المناطق السكنية

ضمن حملة «فخورين بالإمارات»، أطلقت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي، ممثلة بمبادرة «ستوديو الصناع»، مبادرة لتوزيع علم الإمارات على أهالي المناطق السكنية في مناطق المرموم، ومرغم، والعوير، ولهباب، والخوانيج، بهدف تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

تضمّنت المبادرة التي نُفذت بالشراكة مع شركة «IGG»، توزيع 800 علم على هذه المناطق.

وتعكس هذه المبادرة الوطنية حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة المجتمعية وجودة الحياة.