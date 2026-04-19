محمد بن راشد يعزي في وفاة حسين الأحبابي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة حسين مسعود هادي الأحبابي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدّم العزاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية.

وأعرب سموهم لأسرة الفقيد وأبنائه عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.