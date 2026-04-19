13 مسجداً جديداً في دبي بتكلفة 162 مليون درهم تتسع لـ10400 مصلٍ

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحقيق إضافة نوعية في البنية التحتية الدينية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تم تشغيل 13 مسجداً جديداً بكلفة إجمالية بلغت 162 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10400 مصلٍ، بما يعكس حجم الاستثمار في تطوير المرافق الدينية وتعزيز جاهزيتها لاستيعاب النمو السكاني، ودعم جودة الحياة عبر توفير بيئة عبادة متكاملة تواكب أعلى المعايير التخطيطية والتشغيلية المستدامة.

وفي إطار التوسع المدروس لتغطية المناطق السكنية الجديدة، قامت الدائرة بتخصيص 10 قطع أراضٍ لبناء مساجد جديدة في 8 مناطق متفرقة بالإمارة، تشمل 5 جوامع و5 مساجد أوقات، شملت كلاً من مناطق العوير الأولى، ومدينة هند الثالثة، واليلايس الخامسة، والخوانيج الثانية، وند حصة، والجداف، والقصيص الصناعية، وحتا.

وأكد محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين، أن هذه المشاريع تمثل بعداً استراتيجياً في دعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«خطة دبي الحضرية 2040»، مشيراً إلى أن تطوير شبكة المساجد يأتي استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الدينية في المناطق الجديدة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بكفاءة عالية، والارتقاء بتجربة المتعاملين.