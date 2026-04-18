55 ألف فتوى قدمتها «إسلامية دبي»في الربع الأول

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إحصاءات خدمات الفتوى للربع الأول من عام 2026، محققة أداء متقدماً يعكس كفاءة منظومة الإفتاء وتنامي الطلب على خدماتها.

حيث تجاوز إجمالي عدد الفتاوى المقدمة أكثر من 55 ألف فتوى، توزعت بين ما يزيد على 53 ألف فتوى شفوية، وأكثر من ألفي فتوى عبر الإنترنت، إلى جانب عشرات الفتاوى المكتوبة والمقابلات الشخصية.

إضافة إلى ما يزيد على 600 فتوى ضمن مجالس الإفتاء التي تجاوز عددها 120 مجلساً.

كما أظهرت الإحصاءات تطوراً ملحوظاً في كفاءة قنوات الإفتاء الرقمية وتكاملها مع القنوات الحضورية، بما أسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى الفتوى الموثوقة بسرعة وسلاسة، وتعزيز جودة تجربة الخدمة.

حيث تواصل إدارة الإفتاء تطوير آليات العمل وتحديث أدواتها بما يواكب احتياجات المجتمع المتجددة، ويعزز الاعتماد على القنوات الذكية كخيار مرن يرفع رضا المتعاملين.

وأكد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، أن الفتاوى الشرعية التي تصدرها الدائرة تعد نموذجاً للانضباط الشرعي المؤصل بالفقه المذهبي تيسيراً للواقع واحتياطاً لما لم يقع، ولا تصدر إلا بعد مراجعة وضبط.

وأشار طارق العمادي، رئيس قسم الإفتاء، إلى أن هذه المؤشرات تعكس تطور منظومة العمل الإفتائي وحرص الدائرة على تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة عبر قنوات متعددة تجمع بين الدقة الشرعية وسرعة الاستجابة.