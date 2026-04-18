مجلس الاستدامة المالية في شرطة دبي يبحث تعزيز كفاءة إدارة الموارد

ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الثاني لمجلس الاستدامة المالية، بحضور أعضاء المجلس.

وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع قرارات الاجتماع السابق، ونتائج أداء الإدارة المالية لعام 2025، إلى جانب مؤشرات الترشيد والإنفاق المُتعقل، والتخطيط المالي الاستراتيجي، بما يدعم توجهات شرطة دبي في تحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

كما شهد الاجتماع عرض التوجيهات والسياسات العامة للاستدامة المالية، ومناقشة منظومة حوكمة الإنفاق.

واستعراض الخطط المستقبلية لترشيد النفقات للفترة من 2025 إلى 2033، بما يواكب الأولويات الاستراتيجية، ويعزز الجاهزية المالية للمستقبل.

وتناول الاجتماع برامج ومبادرات الترشيد التي تم تنفيذها، والنتائج المحققة خلال عام 2025 في هذا المجال.

إضافة إلى عرض خطة تنمية الإيرادات من إجمالي الموازنة المعتمدة لعام 2025، بما يسهم في تنويع الموارد وتعزيز الاستدامة المؤسسية.

واطّلع المجلس على ملفات الرقابة المالية والامتثال، وحوكمة المشاريع، ومبادرات التحول الرقمي المالي، التي تشكل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة المالية ورفع مستويات الكفاءة والشفافية وتسريع الإجراءات.