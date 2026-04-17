«نيابة دبي» الأعلى عالمياً في نضج المرونة المؤسسية

حصلت النيابة العامة بدبي على نتيجة تقييم (ثلاث نجوم) لنضج المرونة المؤسسية من المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية ICOR، وهو التصنيف الأعلى الذي تمنحه المنظمة للمؤسسات الأكثر مرونة في العالم.

وتعد هذه الشهادة نجاحاً للدائرة باعتبارها أول جهة قضائية على المستوى المحلي والعالمي، والذي جاء ثمرة سعيها الدؤوب في تبني الرشاقة والمرونة المؤسسية في العمل الحكومي، إلى جانب التطوير المتواصل لسياساتها وأنظمتها، لمواكبة المعايير العالمية وضمان مرونة فائقة في التعامل مع المستجدات.

وأكد المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير قدرات الكوادر البشرية ومنظومة العمل في مجال المرونة المؤسسية، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة، موضحاً أن الاستراتيجية تركز على تعزيز استمرارية أعمالها من خلال التحسين المستمر في مجال الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير.

وأفاد بأن حصول الدائرة على تقييم (ثلاث نجوم) يسهم في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة بدبي حصلت على 15 مواصفة عالمية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.