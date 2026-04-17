مركز شرطة الرفاعة يكرم الموظفين المتميزين ضمن «نجم الأسبوع»

كرم العقيد أحمد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الرفاعة، عدداً من الضباط وصف الضباط من مختلف الأقسام، ضمن مبادرة «نجم الأسبوع»، التي أطلقها المركز في إطار جهوده المُستمرة لتحفيز الموظفين، وتقدير عطائهم المتميز بما يسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية في بيئة العمل وبث روح التنافس الإيجابي بين الموظفين، وحثهم على مواصلة العطاء للارتقاء بمستوى العمل، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.

وأشاد العقيد أحمد بن حضيبة بجهود المكرمين، مؤكداً فخر القيادة العامة لشرطة دبي بما يقدمونه من عمل دؤوب وانضباط مهني، كان له الأثر الإيجابي المباشر في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مكانه العمل الشرطي والأمني.

وأكد العقيد أحمد بن حضيبة على الدور المهم لكل الضباط والعسكريين والمدنيين في مركز شرطة الرفاعة في تحقيق رؤية شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن كل موظف في شرطة دبي هو قائد في مكان عمله، ويحرص على التميز وتحقيق الريادة وإثبات قدراته ومواهبه وقدراته المهنية.

وقال العقيد أحمد بن حضيبة، إن الموظفين المكرّمين يمثلون نموذجاً مشرفاً يُحتذى به للأجيال القادمة في الإخلاص في العمل، والالتزام بالقيم المهنية، والعمل بروح الفريق الواحد وبإيجابية عالية، مشيراً إلى أن النجاحات المُتحققة لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجهود، والتعاون بين مختلف الأقسام في المركز.

وأعرب الموظفون المكرّمون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الرفاعة على هذا التكريم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى شرطة دبي، وبما يقومون به من عمل يخدم الوطن والمجتمع.