حمدان بن محمد: دبي تجيد التحليق

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس ‏الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن إنجاز أول محطة للتاكسي ‏الجوي في دبي يشكل نقلة استراتيجية في مسيرة الإمارة نحو ريادة مستقبل التنقّل الحضري، ‏وتجسيداً عملياً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ‏رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً للابتكار وتبنّي ‏الحلول المستقبلية‎.‎

وقال سموّه: "تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي متكامل لمنظومة تنقُّل مستدامة ومتنوعة، ‏تقوم على الابتكار وتكامل الوسائل، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بكفاءة المدينة، ونخطو اليوم ‏خطوة جديدة في هذا المسار بإنجاز أول محطة للتاكسي الجوي، تزامناً مع النسخة الأولى من ‏اليوم العالمي للمواصلات العامة الذي سيوافق 17 أبريل من كل عام، لنؤكد أن مستقبل ‏التنقُّل يبدأ من دبي، وأن تنويع خيارات الحركة، من المترو والحافلات إلى التنقُّل الذكي ‏والجوي، هو ركيزة أساسية في بناء مدينة عالمية تضع الإنسان في قلب أولوياتها.‏

وأوضح سموّه قائلاً: "مستمرون في تطوير منظومة تنقّل متكاملة ومتعددة المستويات، ‏تعتمد على توظيف أحدث التقنيات، وتوسيع الخيارات المتاحة لسكان وزوار الإمارة، بما يعزز ‏جودة الحياة ويرتقي بكفاءة التنقُّل في المدينة.. إطلاق البنية التحتية للتاكسي الجوي خطوة ‏نوعية ضمن نهجنا في تبنّي أنماط نقل جديدة ومستدامة، تعزز جاهزية دبي وتؤكد قدرتها على ‏تلبية متطلبات العقود القادمة".‏

وأضاف سموّه: "نترجم الرؤى والأفكار المبتكرة إلى واقع عملي يخدم الإنسان.. لترسّخ دبي ‏موقعها مختبراً عالمياً لابتكار وتطبيق الحلول المتقدمة بما يعزّز تنافسيتها الدولية ويؤكد ‏ريادتها في تصميم مدن المستقبل"‏‎.‎

وقد تفقُّد سموّه، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران ‏المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سير العمل في أول ‏محطة تُنشأ خصيصاً للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي في إمارة دبي، بالقرب من مطار ‏دبي الدولي(‏DXB‏)، وهي المحطة الرئيسة للتاكسي الجوي، وتُعد الأول من نوعها على مستوى ‏العالم، وتنفذها شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر"، المتخصصة في تطوير البنية التحتية ‏للتنقّل الجوي المتقدّم.‏

كان في استقبال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله إلى موقع ‏المحطة، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ‏وسعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، ودنكن ووكر، الرئيس ‏التنفيذي لشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر، وأنطوني الخوري، مدير عام شركة جوبـي ‏أفييشن. ‏

‏170 ألف راكب

وتتكون المحطة من مبنى بارتفاع أربعة طوابق على مساحة 3100 متر مربع، ومواقف ‏للسيارات من طابقين، ومنصتين لإقلاع وهبوط التاكسي الجوي، ومعدات لشحن مركباته، ‏ومرافق مكيفة لاستقبال الركاب وتقديم الخدمة لنحو 170 ألف راكب في العام الواحد.‏

ونُفذت المحطة والمهابط وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية، وتولت شركة "سكاي بورتس ‏إنفراستركتشر" تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمحطات وتشغيلها، بينما تتولى شركة "جوبـي ‏أفييشن" المطوّرة للتاكسي الجوي الكهربائي،‎ ‎تصنيع مركبات التاكسي الجوي وتشغيلها وإدارة ‏حركة الركاب، فيما تتولي هيئة الطرق والمواصلات حوكمة عملية التشغيل، وتحقيق التكامل ‏مع وسائل المواصلات المختلفة.‏

شهادة كفاءة ‏

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن ‏إنجاز المحطة، بالتزامن مع مشاركة الهيئة في اليوم العالمي للمواصلات العامة، يمثل خطوة ‏مهمة في مسيرة تشغيل التاكسي الجوي، وشهادة على كفاءة البنية التحتية والتنظيمية في ‏دبي، وقدرتها على استيعاب التقنيات المستقبلية في مجال النقل الجوي، ويعكس هذا الإنجاز ‏رؤية القيادة الرشيدة، في أن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة الحياة، والأكثر جاهزية ‏لمستقبل النقل الذكي والمستدام.‏

وقال معاليه: يؤكد إنجاز شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر" محطة التاكسي الجوي، بالقرب ‏من مطار دبي الدولي، التقدم النوعي الذي تحققه الهيئة في تطوير منظومة تنقل ذكية ‏ومستدامة، ترتكز على التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتواكب التحولات العالمية في ‏قطاع التنقل الحضري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمهّد الطريق للتوسّع في إنشاء محطات ‏ومهابط التاكسي الجوي، في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن تقديم خدمات تنقُّل جوية ‏متميزة، لسكان دبي وزوارها، ويعزز الترابط بين المناطق الحيوية، ومراكز الأعمال والمعالم ‏السياحية.‏

وأضاف: يمثل التاكسي الجوي إضافة استراتيجية لمنظومة التنقل في دبي، حيث يسهم في ‏توفير خيار تنقل سريع وآمن، ويعزز الربط بين المحاور الحيوية في الإمارة، كما يدعم توجهات ‏الهيئة نحو تبنّي حلول تنقُّل مبتكرة قائمة على التقنيات النظيفة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً ‏حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية للمحطة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن ‏جاهزيتها للتشغيل التجاري، وتحقيق التكامل مع شبكة النقل الجماعي، بما في ذلك المترو ‏والحافلات ووسائل التنقل المشتركة، بما يعزز رحلة المستخدم ويحقق انسيابية الحركة في ‏مختلف أنحاء الإمارة.‏

زمن الرحلة

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن هيئة الطرق والمواصلات، تمضي ‏بثبات نحو التشغيل التجاري لخدمة التاكسي الجوي في نهاية العام الجاري، لترسيخ مكانة ‏دبي مدينة المستقبل، ومركزاً عالمياً لحلول التنقُّل الحضري المبتكر والمستدام، يجمع بين ‏كفاءة البنية التحتية وجودة الحياة العالية، موضحاً أن التاكسي الجوي سيوفر خدمة جديدة ‏مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع ‏الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا ‏قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع ‏وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقل الفردية مثل السكوتر الكهربائي ‏والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة ‏سلسة للركاب.‏

محطة رئيسة ‏

من جانبه، قال دنكن ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر "‏Skyports ‎Infrastructure‏": "مع وصول أول مهبط عمودي تجاري في العالم إلى الجاهزية الفنية ‏لاستقبال رحلات التاكسي الجوي، ذات الإقلاع والهبوط العمودي (‏eVTOL‏)، نشهد لحظة ‏تاريخية فارقة في قطاع الطيران، فبعد سنوات من التخطيط والتصميم المتعمق، تأتي هذه ‏الفئة الجديدة من البنية التحتية لتجمع أحدث التقنيات والابتكارات، بما من شأنه إحداث ‏تحول جذري في أساليب تنقل الأفراد داخل المدن".‏

إلى ذلك، قال أنطوني الخوري، المدير العام في الإمارات لشركة "جوبـي أفييشن": "يمثل اكتمال ‏هذه المحطة من قبل شركائنا في "سكاي بورتس إنفراستركتشر" محطة رئيسة في مسار إطلاق ‏خدمة التاكسي الجوي في دبي، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نفخر بالاحتفاء بهذه ‏الخطوة المهمة وما تعكسه من تقدم نحو بدء التشغيل، ونتطلع لإطلاق الرحلات التجارية ‏وتقديم وسيلة تنقل جوي سريعة وهادئة ومستدامة لسكان دبي وزوارها".‏

التاكسي الجوي جوبي ‏

يتميّز التاكسي الجوي (جوبي) بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة ‏صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبّبُ بأية انبعاثات تشغيلية ضارة للبيئة، كما ‏تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، إذ رُوعي في تصميمها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه ‏التقنيات الحديثة في هذا المجال على مستوى العالم، وتتميز المركبة ببصمة صوتية تنسجم ‏مع البيئة الحضرية المحيطة، وتعد أكثر هدوءً بما يصل إلى 100 مرة مقارنة بالمروحية ‏التقليدية.‏

تجارب مستمرة

تواصل شركة "جوبي" تطوير برنامج اختبارات الطيران وعملياتها التشغيلية بوتيرة منتظمة ‏من التجارب والعروض العامة، حيث أنجزت في شهر يونيو الماضي، سلسلة من الرحلات ‏التجريبية المأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي في مرغم، جرى خلالها ‏التحقق من كفاءة أداء التاكسي الجوي في الظروف البيئية المحلية، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والهيئة العامة للطيران المدني ‏ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ونُفذت أولى الرحلات المأهولة بين موقعين مختلفين، ‏بين مرغم ومطار آل مكتوم الدولي، وشاركت في عروض طيران يومية ضمن معرض دبي ‏للطيران 2025. ‏

المهابط العمودية

وتنفذ هيئة الطرق والمواصلات، مهابط عمودية إضافية لخدمة التاكسي الجوي، ليصبح عدد ‏المحطات المخطط لها لعام 2026 أربع محطات، شاملة المحطة الواقعة بالقرب من مطار ‏دبي الدولي، وهي تشكّل شبكة المسارات الأولى لخدمة التاكسي الجوي، حيث سيجري إنشاء ‏مهبط عمودي في منطقة داون تاون‎ ‎وفي نخلة جميرا، وفي مرسى دبي.‏

اتفاقية تشغيل التاكسي الجوي

بموجب اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك شركة "جوبـي أفييشن" الحق الحصري ‏لتشغيل خدمات التاكسي الجوي في دبي لمدة ست سنوات، ولدعم هذا الالتزام طويل الأمد، ‏أنشأت الشركة كياناً تشغيلياً محلياً، وتركّز على بناء الكوادر الوطنية والبنية التحتية اللازمة ‏للتشغيل التجاري. كما تعتزم الشركة استقطاب غالبية فريقها التشغيلي والطيارين من ‏داخل دولة الإمارات، بما يعزز حضورها المحلي ويرسّخ ارتباطها بالمنطقة.‏

اليوم العالمي للمواصلات العامة

يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تشارك دول العالم الاحتفاء بــ "اليوم العالمي للمواصلات ‏العامة" الذي يصادف 17 أبريل من كل عام، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بدعم التوجهات ‏العالمية نحو ترسيخ النقل الجماعي خياراً أول للتنقل في المدن المستدامة. وانطلاقاً من هذا ‏التوجه، أعلنت الهيئة مواءمة احتفاليتها بـ"يوم المواصلات العامة" لتتزامن مع هذا الحدث ‏العالمي، عبر نقل موعدها من الأول من نوفمبر إلى 17 أبريل، بما يعزز تكامل جهودها مع ‏المبادرات الدولية، ويكرّس مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير منظومة تنقل ذكية ‏ومستدامة تدعم جودة الحياة وترتقي بتنافسية المدن‎.‎