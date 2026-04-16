إنجاز 36 % من تطوير منظومة تصريف الأمطار بديرة

أجرى المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، رفقة عدد من القيادات التنفيذية والإدارية والهندسية، جولة ميدانية إلى مشروع تطوير البنية التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار في منطقة ديرة

والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 500 مليون درهم، ويخدم 13 منطقة حيوية، بمساحة 4,700 هكتار، من خلال تطوير شبكات مياه الأمطار بطول 60 كيلومتراً.

حيث وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى 36%، مع مخطط زمني لإنجازه بنهاية عام 2027، ليشكل بذلك إضافة نوعية، تعزز كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار في الإمارة.

واطلع خلال الجولة على نطاق وأهداف المشروع، ومستجدات سير الأعمال، ومتابعة تقدم الإنجاز في المناطق التي يغطيها، وتشمل القصيص 1 و2، وعود المطينة، ومزهر 3، والطوار 1 و3، ومحيصنة 4، والنهدة 2، والقصيص الصناعية الأولى، والقرهود، وشارع الدار البيضاء، ومنطقة مطار دبي، والراشدية، حيث تنفذ جميع الأعمال وفق تقنيات هندسية متقدمة، تضمن كفاءة التنفيذ، وتحافظ على راحة السكان، وتدعم استمرارية الأعمال والأنشطة التجارية.

حلول هندسية مرنة

وضمن أعمال المرحلة الأولى من أصل 3 مراحل رئيسة للمشروع، جرى تنفيذ وتطوير شبكات لتصريف المياه بطول 22 كيلومتراً، وبأقطار تصل إلى 2.5 متر، فضلاً عن محطة ضخ جديدة بالقرب من خور دبي، بسعة استيعابية تصل إلى 8,000 لتر/ثانية، بما يدعم كفاءة وفاعلية منظومة مياه الأمطار في المنطقة.

ويُعد المشروع أحد أهم المشاريع التي تُنفذ خلال المرحلة الأولى من برنامج «تصريف»، لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، وهو أكبر برنامج لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة والأكثر مرونة، بتكلفة تصل إلى 30 مليار درهم.

ويستهدف البرنامج الارتقاء بقدرات البنية التحتية لمنظومة التصريف، وتعزيز الطاقة الاستيعابية بنسبة 700%، مع تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر الشبكة الافتراضي، بما يرسّخ ريادة الإمارة بين مدن العالم الأكثر تقدماً ومرونةً في بنيتها التحتية.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: «تواصل بلدية دبي تنفيذ حزمة مشاريع برنامج «تصريف»، لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، والذي يمثل عصب مشاريعنا لتعزيز كفاءة البنية التحتية الاستراتيجية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامةً وتطوراً وتكيفاً مع مختلف المتغيرات المناخية المستقبلية، وفق حلول هندسية مبتكرة، واستباقية، تعكس نهج دبي في بناء نموذج مدن المستقبل المرنة.

ملتزمون بجعل دبي مدينة رائدة وأكثر جاهزية وجَودة للحياة في كل مهمة ومشروع ننجزه، وفق معايير عالمية تحفظ سلامة سكانها وزوارها، وترتقي بجودة حياتهم، وتدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم ضمن أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».

تعزيز الكفاءة التشغيلية

من جانبه، قال المهندس عادل محمد المرزوقي المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: «نركز من خلال مشروع تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في ديرة والمناطق المتصلة بها، على تعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات التصريف، عبر تنفيذ حلول هندسية مرنة، وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، بحيث تعزز الطاقة الاستيعابية.

وتقلل مخاطر تجمع المياه، وترفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لسكان المنطقة، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة، ويحافظ على استمرارية الأعمال والأنشطة التجارية في أحد أهم المناطق الحيوية ضمن إمارة دبي».

وتعمل بلدية دبي على إدارة شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وفق رؤية تخطيطية وتشغيلية ذكية وشاملة، تواكب أحدث معايير وممارسات الإدارة الذكية للمدن.

كما تواصل جهودها لتطوير بنية تحتية مرنة لتصريف مياه الأمطار، ضمن برنامج «تصريف»، وفق حلول هندسية وتقنيات ذكية ومبتكرة، تعزز التعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية، وتحافظ على سلامة السكان والممتلكات، ضمن بيئة حضريّة مستدامة ومُتقدّمة، داعمة لخطط التنمية العمرانية.