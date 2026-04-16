«آرت دبي 2026» يرسّخ ريادة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي

نسخة استثنائية تعكس نضج المشهد الثقافي

أعلن معرض «آرت دبي»، أمس، عن تفاصيل أولية لنسخته الخاصة لعام 2026، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو في مدينة جميرا، يسبقها يوم مخصص لكبار الشخصيات في 14 مايو، بما يعكس ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للثقافة والفنون والاقتصاد الإبداعي.

الحدث سيشهد إقامة معارض فنية معاصرة وحديثة ورقمية تعكس مسيرة «آرت دبي» على مدار 20 عاماً

وتمثل هذه الدورة محطة مفصلية في مسيرة المعرض الممتدة على مدار 20 عاماً، حيث تستعرض تطور المشهد الفني في المنطقة، وتؤكد في الوقت ذاته قدرة دبي على قيادة التحولات الثقافية عالمياً عبر منظومة متكاملة تجمع الفنانين وصالات العرض والمؤسسات الثقافية تحت مظلة واحدة.

حيث لم يعد «آرت دبي» مجرد معرض فني، بل منصة دولية متكاملة تسهم في صياغة مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزز موقع الإمارة مركزاً عالمياً لتلاقي الثقافات وتبادل المعرفة الفنية، وسيتضمن أكثر من 75 عرضاً فنياً.

وتنظَّم النسخة الخاصة بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بوصفها شريكاً استراتيجياً، وبالتعاون مع أ.ر.م القابضة، إلى جانب شبكة واسعة من المؤسسات الثقافية الرائدة، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الاقتصاد الإبداعي.

منصة عالمية

وفي هذه المناسبة، أكدت بينيديتا غيون، المدير التنفيذي لمجموعة آرت دبي، أن المعرض أصبح نموذجاً عالمياً لمنصات الثقافة المعاصرة، مشيرة إلى أن هذه النسخة تجسد مرونة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتعكس قوة الشراكات والتكامل بين مختلف مكوناته.

وأضافت أن «قصة آرت دبي هي امتداد لقصة دبي نفسها، حيث نشأ المعرض وتطور جنباً إلى جنب مع المدينة، ليصبح أحد أبرز محركاتها الثقافية والاقتصادية».

دبي سوق الفن العالمي

من جانبها، أوضحت دونيا جوتوايس، مديرة آرت دبي، أن الدورة الجديدة تجمع صالات عرض من نحو 20 دولة، مع حضور قوي لمؤسسات المنطقة، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه دبي في ربط الأسواق الفنية الإقليمية بالعالمية.

من جانبها، أضافت أليكسي غلاس كانتور، المدير التنفيذي للشؤون القيّمة الفنية في مجموعة آرت دبي، أن «فكرة (العمل المشترك) تمثل جوهر هذه الدورة، حيث يركّز البرنامج على بناء جسور التفاعل بين الفنانين والمؤسسات والجمهور، من خلال تجربة متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للمعارض الفنية».

عروض الصالات الفنية

تنطلق هذه النسخة الخاصة من المعرض من دبي، وترتبط بعمق بالمنطقة، لتواصل تسليط الضوء على مكانة الإمارة بوصفها مركزاً تجارياً للفنون في المنطقة، وتعكس أهمية المعرض ضمن المنظومة الثقافية.

وتمتد العروض عبر ممارسات فنية معاصرة وحديثة ورقمية، وتؤكد التزام «آرت دبي» المستمر بربط الممارسات الإقليمية بالسياقات العالمية، حيث تضم هذه الدورة أكثر من 45 عرضاً لصالات عرض، يشكّل المشاركون من المنطقة نحو 60% منها. ويجمع المعرض بين صالات عرض دولية دعمت المنطقة لسنوات طويلة، وأخرى كان لها دور أساسي في رسم ملامح مشهدها الثقافي.

وفي خطوة تعكس التزام دبي بدعم استدامة الصناعات الإبداعية، يطلق «آرت دبي» هذا العام نموذجاً مبتكراً لتقاسم المخاطر مع صالات العرض، بما يعزز من قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار والنمو في ظل التحديات العالمية، حيث يتم سداد تكاليف الأجنحة بناءً على النجاح.

ومن خلال شراكاته مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الثقافيين، يُعد معرض «آرت دبي» جزءاً راسخاً من المنظومة الإبداعية في المدينة، ويواصل التزامه بتطوير مبادرات طويلة الأمد تعكس طموحات دبي الثقافية وتنوع مجتمعاتها.

وبالتوازي مع عروض الصالات، تقدم هذه النسخة من المعرض برنامجاً يشمل معارض، وتركيبات فنية واسعة النطاق، وأعمالاً تكليفية، وعروض أداء، وعروضاً سينمائية، إلى جانب برنامج يومي من الجلسات الحوارية والنقاشات.

وتضم النسخة الخاصة نحو 75 عرضاً فنياً، مع مشاركة واسعة من صالات عرض دولية وإقليمية، إلى جانب برنامج ثقافي موسّع يشمل: «وَنَمْضِي»، وهو عرض رئيسي من مقتنيات دبي، أول مجموعة مؤسسية للفن الحديث والمعاصر في المدينة.

وتقام الدورة العشرون من المنتدى الفني العالمي التابع لـ«آرت دبي» بتكليف من شومون بصار، إلى جانب معرض للفن العربي الحديث من مؤسسة برجيل للفنون، يضم مختارات بارزة من مجموعتها.

وبرنامج أدائي بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، وبرنامج من التركيبات الفنية واسعة النطاق، وأعمال تكليف جديدة، وأعمال فنية مُصمَّمة خصيصاً للموقع وموزّعة ضمن أرجاء المعرض، بمشاركة فنانين من بينهم خالد البنّا، هاشل اللّمكي، كيفورك مراد، ياو أووسو، ندى رضوي‌پور، راشد وأحمد بن شبيب، وسودارشان شيتي، وبرنامج من أعمال الصورة المتحركة يقدَّم بالتعاون المشترك مع السركال أفنيو، ويُعرض في كلا الموقعين.

إضافة إلى تعاونات إضافية مع فن جميل، والجناح الوطني لدولة الإمارات، وبينالي البندقية ووزارة الثقافة، وبيت الفنون؛ وبرنامج يومي من الجلسات الحوارية والفعاليات والتجارب الحية في مختلف أنحاء المعرض.

