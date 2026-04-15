ترفيه وتوعية في فعالية الروح الإيجابية لشرطة دبي

نظم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، فعالية مجتمعية في حديقة وصل غيت «Wasl Gate Park»، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم السعادة والإيجابية، وتقوية أواصر التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً بلغ 980 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية، حيث توافدت العائلات والأطفال للاستمتاع بأجواء مليئة بالمرح والتفاعل، في بيئة آمنة ومشجعة على المشاركة المجتمعية.

وتضمن الحدث باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتوعوية، التي صُممت لتناسب جميع أفراد المجتمع، وتسهم في نشر الثقافة الأمنية بأسلوب مبتكر وجاذب.

وتضمن الحدث عدداً من الفقرات المميزة، حيث أتيح للجمهور فرصة التعرف على أحدث دوريات شرطة دبي الفارهة والتقاط الصور التذكارية إلى جانبها، فيما قدمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً للكلاب البوليسية، أظهرت مهارات عالية في التدريب والانضباط، ونالت إعجاب الحضور.

كما شهدت الفعالية مشاركة دمية الشرطي «منصور» و«آمنة»، إلى جانب توزيع مجلة خالد، بهدف تعزيز الوعي الأمني.

وشملت الفعالية مجموعة من الألعاب الترفيهية والأنشطة المجتمعية، التي أسهمت في تعزيز روح المشاركة والتفاعل بين الحضور، وفي خلق تجربة إيجابية متكاملة للعائلات.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة المبادرات، التي ينفذها مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع شركائه، والهادفة إلى تعزيز الترابط المجتمعي، ونشر السعادة وجودة الحياة في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وآمن.