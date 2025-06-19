مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تشارك في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مشاركتها في الدورة السابعة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025»، المزمع إقامتها في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وتندرج هذه المشاركة ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى توفير بيئة سكنية دامجة ومستدامة، من خلال تطوير حلول مبتكرة، وتقديم خدمات إسكانية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم.

ويغطي المعرض مجالات متنوعة تشمل الأجهزة القابلة للارتداء، الأنظمة الذكية، التطبيقات التفاعلية، والأطراف الاصطناعية المصممة لدعم الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية، إضافة إلى طيف التوحد.

تنوع وفي هذا الإطار، قال ظلال خليفة الفلاسي- مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «تؤمن المؤسسة بأن التمكين يبدأ من بيئة سكنية تصمم حول الإنسان، وتراعي تنوع الاحتياجات، وتدعم استقلالية أصحاب الهمم، بما يعزز استقرارهم الاجتماعي وجودة حياتهم. مشاركتنا في هذا الحدث تعكس التزامنا بتعزيز الدمج المجتمعي، من خلال مشاريع سكنية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات المساعدة، وتسهم في تحقيق رفاه أصحاب الهمم واستدامة اندماجهم في المجتمع».