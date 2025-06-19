440 ألف مستفيد من حملة الأضاحي لـ«دبي الخيرية»

أعلنت جمعية دبي الخيرية أن «حملة الأضاحي» لعام 1446هـ، نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة، حيث استفاد منها ما يزيد على 440 ألف شخص داخل الدولة وخارجها، وذلك من خلال توفير لحوم الأضاحي وكساء واحتياجات العيد للأيتام وأطفال الأسر المتعففة، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية الأخرى.

وعبّر أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية عن امتنانه لجميع من أسهم وشارك وتفاعل مع حملة الأضاحي هذا العام، مشيداً في الوقت نفسه بالمتبرعين وشركاء الخير، وبجهود فرق العمل بالجمعية، وبالإدارة التي وضعت خُططاً مدروسة وفعلت الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنجازها، حيث كان هذا التعاون على الخير والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الحملة.

وقال السويدي: «انطلاقاً من تعزيز مبدأ التكافل والتراحم، واتباع السنة النبوية بتطبيق شعيرة الأضحية المباركة، وتلبية احتياجات الأسر المتعففة والشرائح المجتمعية الأقل حظاً، تم توزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة وخارجها، حيث استفاد من هذه الشعيرة العظيمة (13) ألفاً و(250) شخصاً داخل الدولة، وأكثر من (213) ألف شخص خارجها، وذلك نيابة عن المضحين الذين فوضوا الجمعية في توزيع لحوم أضاحيهم على المستحقين».

وذكر أنه تم كفالة (400) يتيم خلال الحملة وأنه قد استفاد من مبادرة (كساء العيد) (6745) من الأيتام وأطفال الأسر المتعففة.

وأشار إلى أن الحملة نجحت في جمع تبرعات لتشييد (67) مسجداً خارج الدولة لخدمة حوالي (34) ألف شخص، إضافة إلى حفر (419) بئراً يستفيد منها (172) ألف شخص.