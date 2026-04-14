«دبي الطبية» تطلق تسهيلات دعماً لشركائها وتعزيز فرص النمو المستدام

كشفت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظّمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن إطلاق مجموعة من التسهيلات الاقتصادية لمجتمع الأعمال في مدينة دبي الطبية، دعماً لأعمال شركائها وتعزيزاً لفرصهم في النمو المستدام.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دبي بتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لشتى القطاعات الحيوية في الإمارة، وتعزيز مرونتها وتأكيد جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات المحيطة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «تعكس التسهيلات المقدمة من قِبل السلطة مدى التزامنا بتمكين شركائنا، وتعزيز استدامة ونمو أعمالهم.

وهو ما يشكل ركيزة مهمة تتكامل مع أهداف المنظومة الشاملة لمدينة دبي الطبية، إذ تدعم هذه التسهيلات بيئة الأعمال المستقرة والمحفزة للنمو والاستثمار والضامنة لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد للخدمات النوعية عالمية المستوى المتاحة في مدينة دبي الطبية».

وتتضمن التسهيلات المقدمة من سلطة مدينة دبي الطبية إعفاءً من رسوم إعادة التفعيل وغرامات التأخير على الرخص التجارية المُجدَّدة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، كما تتيح للشركات سداد رسوم التجديد على أقساط وفق خطط دفع مُنظَّمة، تشمل شيكات مؤجلة، تمتد حتى 30 سبتمبر 2026.

كذلك تشمل التسهيلات الإضافية توفير مرونة في عدد من خيارات التأجير في مدينة دبي الطبية، بما يتيح تأجيل أو إعادة جدولة الشيكات المستحقة إلى دفعات، بناءً على الطلب، والإعفاء من رسوم تأجيل الشيكات ورسوم الشيكات المرتجعة.

وأوضحت سلطة مدينة دبي الطبية أنه يمكن لشركاء الأعمال المؤهلين تقديم طلب للاستفادة من هذه التسهيلات وفق المعايير والجداول الزمنية المحددة، مؤكدة كامل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة التي من شأنها تمكين جميع شركاء المدينة من مواصلة اكتشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع انطلاقاً من دبي التي ستظل دائماً الشريك الأمثل لكل صاحب طموح كبير، والبيئة النموذجية لتحويل هذا الطموح إلى إنجاز أكبر يواكب مسيرة دبي الواعدة نحو مستقبل عنوانه النجاح والتميز.