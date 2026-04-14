304 مشاركين في ورش شرطة دبي لمناقشة الارتقاء بالأداء

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز استشراف المستقبل، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ورش منبر المستقبل الافتراضي، بعنوان «مرصد شرطة المستقبل»، والذي يهدف إلى التعريف بالأساليب العلمية الحديثة، وتطبيقاتها الشرطية التي يمكن استخدامها للارتقاء بالأداء الأمني والشرطي من خلال قراءة المتغيرات الداخلية والخارجية والمبنية على رصد الإشارات وتحليلها، ما يسهم في بناء سيناريوهات تحاكي المستقبل.

وجاء تنظيم الورشة عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة أكثر من 304 مشاركين من الضباط والمدنيين للفئات الإشرافية بالإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومكاتب التطوير المؤسسي للقطاعات، واللجان والمجالس وفرق العمل في القوة. وأوضح العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، أن تنظيم ورش منبر المستقبل الافتراضي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستشراف والجاهزية للمستقبل، وإعداد نخبة من الموظفين في مختلف القطاعات الأمنية، تمكنهم من تطوير منهجية الفكر الاستشرافي وتطبيق الأدوات اللازمة لاستشراف وتصميم المستقبل والاستعداد له، ومواكبة التغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم، بما يعزز القدرات الأمنية على فهم التحديات وإيجاد الحلول الاستباقية التي تضمن مواجهتها بكفاءة وفاعلية.

وأشار العميد حمدان الغسيه إلى الدور المحوري لمركز استشراف المستقبل في دعم منظومة العمل الأمني عبر الرصد الاستباقي، والدراسات والأبحاث المستقبلية، وتوفير المعلومات والبيانات والتوصيات التي تساعد متخذي القرار على صياغة السياسات المستقبلية، وتبني المشاريع الاستراتيجية المستدامة، مبيناً أن مركز استشراف المستقبل يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التوجهات والأولويات المستقبلية لشرطة دبي، مؤكداً أن هذا التوجه يُسهم في بناء مؤسسات أكثر مرونة قادرة على مواكبة المتغيرات.

وتضمن منبر المستقبل الافتراضي مجموعة من المحاور ذات الأولوية، منها: الرصد الأمني الاستباقي، تحويل الإشارات المرصودة إلى محركات تشكل سيناريوهات ورؤى مستقبلية تسهم في صناعة القرار، إلى جانب «كيفية تحديد الأولويات المستقبلية»، و«تصميم الحلول الأمنية المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل».