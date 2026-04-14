«بيت الخير» تدعم 139 مريضاً بـ 3.8 ملايين درهم

أنفقت جمعية بيت الخير نحو 3 ملايين و850 ألف درهم عبر برامجها الإذاعية الهادفة إلى دعم المرضى المعسرين، وذلك خلال حملتها الرمضانية «حق معلوم 3»، حيث استفاد منها 139 مريضاً، في إنجاز يعكس ثقة المحسنين وتفاعل المجتمع مع مبادرات الجمعية الإنسانية.

وجاء هذا الدعم من خلال سلسلة من البرامج الإذاعية والحملات الإعلامية التي كثّفتها الجمعية خلال الفترة من رجب وحتى عيد الفطر المبارك، بهدف مساندة المرضى غير القادرين على تغطية تكاليف علاجهم، وخصوصاً الحالات الحرجة التي تتطلب عمليات جراحية أو علاجات باهظة الثمن.

وأكدت «بيت الخير» أن هذه البرامج لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فحسب، بل تسهم في تعزيز ثقافة العطاء، وكذلك في رفع الوعي بحاجات المرضى واستقطاب الدعم لهم في الوقت المناسب، كما أشادت بالدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام والشركاء والداعمون في إنجاح هذه الجهود، مؤكدة حرصها على تطوير برامجها وتوسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضى المحتاجين.