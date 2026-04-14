«إسلامية دبي» تدعم الاستقرار النفسي والمجتمعي عبر سلسلة «طمّن قلبك»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة محاضرات توعوية بعنوان «طمّن قلبك»، تُعقد عن بُعد خلال شهر أبريل 2026 في الفترة الصباحية من الساعة 11:00 إلى 12:00.

وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز القيم الإيمانية وترسيخ مفاهيم الطمأنينة والأمن النفسي لدى أفراد المجتمع، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية ورؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وتتناول السلسلة، التي تقدمها نخبة من المحاضِرات المتخصصات، مجموعة من المحاور الإيمانية والتربوية التي تمس واقع الإنسان في ظل التحديات المعاصرة.

حيث تستهل بمحاضرة بعنوان «الله الحافظ المؤمن (رحمة الله بالمؤمنين ولطفه الخفي)» تقدمها الأستاذة خديجة نصيب، يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، وتركز على معاني أسماء الله الحسنى وأثرها في بث الطمأنينة في القلوب، واستحضار عظمة الله في الشدائد، وأهمية الصبر والتوبة والرجوع إلى الله، إلى جانب بيان سبل استجلاب معية الله وأدعية الكرب.

كما تتضمن السلسلة محاضرة «حصونك من الداخل (البيت والكلمة)» التي تقدمها الأستاذة سميرة البلوشي، يوم الاثنين 20 أبريل 2026، وتسلط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي، وضوابط النشر في الفقه الإسلامي، وأهمية بناء الأمان النفسي داخل الأسرة المسلمة.

وفي سياق تعزيز المسؤولية المجتمعية، تأتي محاضرة «قلب واحد لأمان مجتمعنا» التي تقدمها الأستاذة أسماء كاظم، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، لتؤكد أن الأمن مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، وتبرز واجب الأفراد تجاه ولاة الأمر، ودور المجتمع في الالتزام بالقوانين والتعليمات، بما يعزز استقرار المجتمع.

وتختتم السلسلة بمحاضرة «ثقة لا تهتز» التي تقدمها الأستاذة سعاد الخاجة، يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، والتي تتناول مفهوم الطمأنينة وحسن الظن بالله، وسبل التوازن النفسي في الأزمات، ودور الأسرة كمصدر أول للأمان، مع التأكيد على اليقين برعاية الله وبشائر الخير القادمة.