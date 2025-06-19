66 سائقاً مثالياً لم يرتكبوا حوادث مرورية.. شرطة دبي تكرّم الفائزين في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة»

شهد اللواء حارب بن محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، حفل تكريم الفائزين في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» في دورتها السابعة والتي تنظمها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم - جينيسس، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والهادفة إلى تكريم السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية على مستوى شرطة دبي.

وحضر حفل التكريم الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، مساعدو القائد العام لشرطة دبي، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والموظفين والشركاء في تنظيم مبادرة «نجوم القيادة الآمنة».

وكرم اللواء الشامسي يرافقه اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونائبه العميد نبيل عبدالله الرضا، والعقيد سميرة عبدالله آل علي، مدير إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الفائزين في المبادرة من مختلف الفئات، والتي استهلها بتكريم 66 سائقاً مثالياً من مختلف القطاعات الشرطية.

كما كرم اللواء الشامسي الإدارات العامة في شرطة دبي الفائزة بمبادرة «نجوم القيادة الأمانة»، حيث فازت الإدارة العامة للمرور بدرع الفئة الذهبية، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالفئة الفضية، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالفئة البرونزية.

وعلى مستوى مراكز الشرطة، فاز مركز شرطة الرفاعة ضمن المجموعة «أ» بالفئة الذهبية، ومركز شرطة الراشدية بالفئة الفضية، ومركز شرطة بر دبي بالفئة البرونزية، فيما فازت المراكز المُصنفة ضمن المجموعة «ب» للمبادرة، في الفئة الذهبية مركز شرطة لهباب، وبالفئة الفضية مركز شرطة الفقع، بالفئة البرونزية مركز شرطة الموانئ.

«أسطولنا أمانة»

وخلال الحفل أيضاً، كرم اللواء حارب الشامسي، 3 موظفين في شرطة دبي ضمن فئة «أسطولنا أمانة» وهي فئة تُعنى بالنزول الميداني ومعاينة جاهزية أسطول القوة، حيث فاز بالفئة الذهبية الرقيب عبدالله صديقي، وبالفئة الفضية الملازم منير البلوشي، وبالفئة البرونزية الرقيب الأول محسن العريف.

وعلى مستوى المراكز ضمن فئة «أسطولنا أمانة»، فاز مركز شرطة الخيالة بالفئة الذهبية، ومركز شرطة بر دبي بالفئة الفضية، ومركز شرطة الراشدية بالفئة البرونزية.

كما كرم اللواء الشامسي، أكثر المستخدمين لخدمة «I- serve».