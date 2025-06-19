7 خدمات لشرطة دبي تقدمها عبر محطات «أدنوك» في الإمارة

زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة «على دربك»، شركة أدنوك للتوزيع، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في جوانب تقديم أفضل الخدمات للجمهور عبر محطات أدنوك.

وكان في استقبال الوفد كل من علي السعدي، نائب أول رئيس تنفيذي لمبيعات التجزئة، وسلطان الجنيبي مستشار الإدارة المتكاملة، وشيخة الخوري مدير إدارة الضمان التشغيلي، ومحمد الهاشمي مدير تطوير شبكة البيع بالتجزئة، وسيف الزعابي من إدارة مبيعات التجزئة، ومن طرف الوفد الزائر النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس مبادرة على دربك، ونائبه الملازم أول عيسى أهلي، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وقدّم النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، عرضاً عن إنجازات المبادرة منذ انطلاقها، ومراحل تطورها والمهام التي تضطلع بها، وما تقدمه مبادرة «على دربك» من خدمات مختلفة للجمهور على مستوى إمارة دبي، حيث إن المبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود، والبالغ عددها 156 محطة بترول موزعة على مستوى إمارة دبي.

وأعرب علي السعدي نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات التجزئة عن سعادته بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ضمن مبادرة «على دربك»، مؤكداً أن التعاون المشترك بين الجانبين يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في تقديم خدمات راقية ونوعية لأفراد المجتمع ضمن مبادرة على دربك.

وأوضح أن شركة أدنوك للتوزيع حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية كافة بما يعود بالنفع على الجانبين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتيح تقديم 7 خدمات لشرطة دبي عبر محطات أدنوك للتوزيع في إمارة دبي، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتوفير تجارب «فائقة التخصيص» لعملائها.

وأوضح النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون المشترك مع شركة أدنوك للتوزيع في كافة المجالات بما يحقق تطلعات الطرفين، لافتاً إلى أن مبادرة على دربك سخرت جميع إمكاناتها، لضمان تقديم خدمات مبتكرة ونوعية، تلبي تطلعات الجمهور، مشيراً إلى أن المبادرة قدمت خدمات نوعية لأفراد المجتمع، واستفاد منها 2861 من مستخدمي الطريق خلال العامين الماضيين.