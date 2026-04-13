30 فيلماً في «نهائي» أفضل فيديو لتحدي الفرق التكتيكية

أعلنت لجنة مسابقة أفضل فيديو لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات كليب» عن اختتام مرحلة تقييم الأفلام المشاركة في نسختها الأولى، والتي شهدت تأهل 30 فيلماً إلى المرحلة النهائية، في صورة تعكس زخماً إبداعياً وتنافساً عالمياً على توثيق واحدة من أبرز البطولات التخصصية بأسلوب بصري احترافي.

وأشاد العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والمشرف العام على المسابقة، بالمستوى المتقدم للأعمال المشاركة، مشيراً إلى أنها عكست قدرات نوعية في إنتاج المحتوى المرئي، من خلال توظيف أدوات السرد التقليدي والتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يواكب تطور المشهد الإعلامي العالمي، ويعزز جودة الرسالة البصرية.