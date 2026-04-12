جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الإمارات تستعرض إنجازاتها خلال 2025

استعرض تقرير شامل لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) فرع دولة الإمارات العربية المتحدة أبرز إنجازات وأنشطة الفرع خلال عام 2025، إلى جانب الخطط المستقبلية لتعزيز دور الجمعية في دعم الابتكار والبحث العلمي والتنمية المهنية في الدولة.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي الرئيس الفخري للجمعية، تنامي دور فرع الجمعية في الإمارات والتزامه بمواصلة دوره في دعم التطور التقني، وتنمية الكفاءات الهندسية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة البحث والابتكار العالمية.

وأشاد بدوره في استقطاب المؤتمرات العلمية والتقنية العالمية إلى دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً دولياً رائداً لاستضافة الفعاليات المتخصصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والابتكار ودعم اقتصاد المعرفة، وتوسيع الأثر العلمي والمهني للمؤتمرات.

وشدد الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس جامعة دبي ورئيس فرع الجمعية في الإمارات على أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية في ربط المهندسين والباحثين في دولة الإمارات بالشبكة العالمية لـ IEEE، مشيراً إلى تاريخ الجمعية وتطور ونمو دورها في الدولة ومجالات تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية بما يحقق أهداف المجتمع والتنمية في الدولة، ودورها في تهيئة فرص التواصل بين الخبراء الدوليين والكوادر المحلية، بما ينسجم مع رؤية دبي في أن تكون عاصمة عالمية للأعمال والفعاليات المتخصصة.

وأشار الدكتور حسام الدين مختار، أمين سر فرع IEEE الإمارات، ومدير البحوث في جامعة دبي إلى أن التقرير السنوي للفرع أظهر نمواً ملحوظاً في عدد الأعضاء ليصل إلى 2295 عضواً خلال عام 2025، مع توازن شبه متساوٍ بين الطلبة والمهنيين. وإنه بهذا الإنجاز، احتل فرع الجمعية في الإمارات المرتبة الحادية عشرة من بين 60 فرعاً في المنطقة الثامنة، والمرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما استعرض التقرير النشاط المكثف للفرع خلال العام الماضي، حيث تم تنظيم 99 فعالية علمية ومهنية، ودعم 26 مؤتمراً علمياً دولياً في مختلف إمارات الدولة، ما عزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للمؤتمرات العلمية والتقنية، وشملت هذه الفعاليات محاضرات علمية، وورش عمل، ومسابقات طلابية، وملتقيات جمعت بين الأكاديميا والصناعة.