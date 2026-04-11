«حصر وتوزيع التركات – المرحلة الثانية 2026» في اجتماع بمحاكم دبي

ترأس الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، الاجتماع الثالث للمجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي لعام 2026، بمشاركة أعضاء المجلس، وذلك في إطار الحرص المستمر على ترسيخ الحوكمة المؤسسية، ومتابعة الأداء الاستراتيجي، ودعم مسيرة التطوير المستدام والابتكار المؤسسي.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على مجمل الموضوعات التي ناقشها منذ إعادة تشكيله في أغسطس 2025، والتي بلغت 50 موضوعاً، نتج عنها حزمة من القرارات والسياسات والإجراءات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وناقش الأعضاء تقرير تحليل العوامل الداخلية والخارجية لمحاكم دبي.

والذي يهدف إلى تقديم قراءة استراتيجية شاملة لمستوى الجاهزية المؤسسية، واستشراف التحديات والفرص في البيئة المحيطة بالمنظومة القضائية، إضافة إلى تحديد المحاور العشرة للمخرجات الاستراتيجية المؤثرة على مستقبل القضاء في إمارة دبي.

وتناول الاجتماع عرض تصور رحلة المتعامل المستقبلية لخدمة «حصر وتوزيع التركات – المرحلة الثانية 2026»، حيث تقود محاكم دبي فريق عمل يضم 6 جهات حكومية وشبه حكومية، بهدف تطوير تجربة المتعاملين، وتعزيز تكامل الخدمات المرتبطة بالتركات، من خلال توحيد الأنظمة الرقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن الاجتماعات الدورية للمجلس القيادي تمثل منصة محورية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، واتخاذ قرارات نوعية تدعم الابتكار المؤسسي، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات القضائية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير المنظومة العدلية.