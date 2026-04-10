«إسلامية دبي» تطلق دورة تصحيح التلاوة لترسيخ الإتقان وجودة الأداء

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلةً في مركز ند الشبا للنساء، دورة متخصصة بعنوان «تصحيح التلاوة»، ضمن برنامج «رياض القرآن»، وذلك ابتداءً من أبريل 2026، حيث تُعقد أسبوعياً عن بُعد، عبر منصة مايكروسوفت تيمز، من الساعة 4:00 حتى 6:30 مساءً، في إطار جهود الدائرة المستمرة للارتقاء بمستوى تعليم القرآن الكريم، وتعزيز إتقان تلاوته وفق أحكام التجويد الصحيحة.

وتقدم الدورة المدربة إيمان علي غندور، وتركّز على مجموعة من المحاور الأساسية التي تسهم في تطوير مهارات التلاوة لدى المشاركات، أبرزها إتقان التلاوة، وضبط مخارج الحروف، والإلمام بأحكام التجويد، وتطبيقها عملياً، إضافة إلى تمكين الدارسات من إتمام ختمة قرآنية كاملة، بإشراف متخصص، بما يعزز جودة الأداء، ويحقق مستويات متقدمة من الإتقان.

وتستهدف الدورة فئات متنوعة من الموظفات ودارسات المراكز، والموظفات، والجامعيات، إلى جانب عامة المجتمع، بما يعكس حرص الدائرة على توسيع دائرة الاستفادة من برامجها النوعية، وتمكين المرأة من أداء دورها الفاعل في تعلم وتعليم كتاب الله تعالى، بأساليب منهجية رصينة.

وتدعو الدائرة الراغبات في الالتحاق إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص، حيث تتيح الدورة مرونة في الحضور عن بُعد، https://teams.microsoft.com/meet/32769063866562?p=Gu77KplrWK4g8b3kpY، بما يسهم في استقطاب أكبر عدد من المستفيدات، وتحقيق أثر تعليمي مستدام، لترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتطوير منظومة التعليم الديني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة.