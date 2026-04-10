«دي بي ورلد الخيرية» تقدم 17800 طرد مساعدات غذائية في 8 دول

قدّمت مؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، 17800 صندوق من المساعدات الغذائية الأساسية في مبادرة استفاد منها نحو 45000 شخص عبر ثماني دول، هي الجزائر، مصر، إثيوبيا، كينيا، باكستان، السنغال، الصومال، وأرض الصومال، وذلك بقيمة تتجاوز المليون دولار.

وبفضل التعاون المباشر مع وحدات الأعمال المحلية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» منذ أوائل فبراير الماضي، أثبت البرنامج قدرة المؤسسة على توظيف شبكتها الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبكفاءة عالية.

وقال ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»: «لا تزال الكثير من المجتمعات حول العالم بحاجة ماسة للحصول على الدعم الغذائي الأساسي.

ومع استمرار جهودنا العالمية في تقديم الإعانة الغذائية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي تتجسد فيه أسمى قيم العطاء، فإننا نعمل جنباً إلى جنب مع وحدات أعمالنا المحلية لتقديم مساعدات عملية ومنسَّقة للأسر الأكثر احتياجاً. وينصب تركيزنا على تقديم دعم عملي يستجيب للاحتياجات الحقيقية».

وأضاف: «تؤكد جهودنا الإنسانية المتواصلة حقيقة أساسية: مهما بلغ حجم التحديات، فلن تثنينا عن مهمتنا التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وتبقى هذه الحقيقة ركيزة راسخة في هوية دولة الإمارات العربية المتحدة».