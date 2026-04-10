شرطة دبي تدعو لتوخي الحذر خلال هطول الأمطار

حضت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين على ضرورة توخي الحيطة والحذر اللازمين على الطرقات خلال هطول الأمطار، واتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وأكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة التي قد تواكب سقوط الأمطار، مشددة على أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية حرصاً على السلامة العامة، وأهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، متمنية للجميع السلامة والأمان.