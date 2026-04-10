محاكم دبي: 81.5 % تسوية وديةو96 % سعادة المتعاملين

استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، عمر الحمادي مدير مكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي.

وذلك خلال زيارة إلى مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين – مركز المنارة، للاطلاع على أعمال المركز، وآلية سير العمل فيه، والوقوف على كفاءة الإجراءات المتَّبعة.

وذلك بحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس محكمة التمييز، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والقاضي بدر الجسمي قاضي تمييز- رئيس لجنة الفصل في منازعات البناء، وعبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال.

واطّلع خلال الزيارة على آلية عمل المركز، الذي أطلقته محاكم دبي منصة متخصصة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين، من خلال منهجية قائمة على الحلول الودية والوساطة المتخصصة، بما يُسهم في معالجة النزاعات بكفاءة قبل تصاعدها إلى مسارات التقاضي التقليدية.

وخلال الجولة، تم استعراض نتائج الأداء للربع الأول من عام 2026 منذ إطلاق المركز، حيث أظهرت المؤشرات تحقيق نِسب إنجاز متميزة، إذ بلغت نسبة التسوية الودية للنزاعات المقيّدة نسبة 81.5 %، وتفصيلاً، تم تسوية نسبة 78 % من المنازعات خلال أقل من 20 يوماً، ونسبة 4.5 % خلال أقل من 40 يوماً، متجاوزةً المستهدف المحدد، فيما تم الفصل في 100 % من النزاعات بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً.

كما سجّلت القرارات الصادرة نسبة تأييد كاملة، دون تسجيل أي طعون خلال الفترة ذاتها. كما اطّلع على مؤشرات سعادة المتعاملين مع المركز، والتي بلغت 96 %، في دلالة واضحة على جودة الخدمات المقدمة.