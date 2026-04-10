10 ملايين رحلة للدراجات الهوائية في دبي خلال 6 سنوات عبر «كريم بايك»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كريم، تحقيق أكثر من 10 ملايين رحلة للدراجات الهوائية عبر خدمة «كريم بايك»، منذ إطلاقها في فبراير 2020 حتى أبريل 2026، في إنجاز يعكس ريادة الهيئة في توفير منظومة تنقّل آمنة ومستدامة، وحرصها على تشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم توجه دبي نحو مدينة صديقة للدراجات الهوائية، ما يعزز صحة المجتمع وجودة الحياة لسكانها وزوارها.

وكرمت الهيئة وشركة كريم أكثر المستخدمين نشاطاً، بمنحهم اشتراكاً مجانياً في الخدمة وقسائم «كريم داين آوت»، كما جرى تكريم المستخدم الأكثر نشاطاً بعد إتمامه نحو 5000 رحلة، في تجسيد لثقافة تنقّل نشطة ومستدامة في دبي.

كما ستوفر «كريم بايك» تذاكر الرحلة الواحدة بسعر رمزي 9.5 دراهم للتذكرة للمستخدمين الجدد يومي 11 و12 أبريل الجاري، من خلال كود الخصم «BIKE10M»، بدلاً من السعر المعتاد البالغ 19 درهماً، وذلك لإتاحة خيارات التنقل المستدام، وجعلها أكثر سهولة، وفي متناول الجميع.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «يؤكد تحقيق أكثر من 10 ملايين رحلة من خلال استخدام خدمة كريم بايك من قبل ما يزيد على مليون مستخدم، فاعلية استراتيجية الميل الأول والأخير في الهيئة، القائمة على الاستدامة والتنقل المشترك وسلامة المستخدمين، كما تدعم الرحلات عبر الدراجات الهوائية التكامل مع وسائل النقل العام».

وقال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة كريم: «نفخر بالاحتفاء بتحقيق أكثر من 10 ملايين رحلة عبر خدمة كريم بايك، حيث يجسد هذا الإنجاز البارز، إلى جانب التوسع المتسارع في نطاق الخدمة، قوة شراكتنا المستمرة مع هيئة الطرق والمواصلات، التي يشكل دعمها عاملاً محورياً في توسيع حلول التنقل الدقيق في دبي».