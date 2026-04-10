2151 مشاركاً في مبادرة تعزيز جودة الحياة

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، أولى فعاليات مبادرة قيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة «Ride With Police»، الذي أقيمت في دبي أوتودروم، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتعزيز جودة الحياة.

حضر الفعالية اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد مصبح الغفلي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

والعميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد عبيد بن يعروف نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، والعميد الدكتور جاسم محمد حسن نائب مدير الإدارة العامة للتدريب،. وشهدت المبادرة، التي أقيمت في أجواء رياضية احترافية وآمنة إقبالاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع.

حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 2151 مشاركاً من الهواة والمحترفين والعائلات، في تأكيد واضح على الاهتمام المجتمعي برياضة الدراجات الهوائية والأنشطة الرياضية.

وأوضحت شرطة دبي أن المبادرة تقام أسبوعياً كل يوم أربعاء خلال شهر أبريل الجاري، من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً، ضمن بيئة منظمة، تضمن أعلى معايير السلامة، وتوفر تجربة رياضية متكاملة، تلائم مختلف المستويات والأعمار.