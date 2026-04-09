منال بنت محمد: المرأة شريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية

دبي - مرفت عبدالحميد، مريم العدان وسارة الكواري

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

في رسالة وجهتها سموها لموظفات حكومة دبي، أن المرأة شريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية وبناء المستقبل، وأنها تترجم بشكل مشرف النهج الراسخ الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه لدورها المحوري كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

وقالت سموها في رسالتها: «الأخوات.. موظفات حكومة دبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في وقت تواصل دبي نموذجها التنموي الملهم الذي لا يعرف المستحيل، أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز بما تقدمنه من عطاء وجهود ملموسة في مختلف قطاعات ومجالات العمل.

في ترجمة عملية مشرّفة للنهج الراسخ الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤية سموه للدور المحوري للمرأة كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية وبناء المستقبل».

وأضافت سموها: «نُقدّر أدواركن كأم وابنة وموظفة وقيادية، ونؤكد في مؤسسة دبي للمرأة التزامنا الراسخ بمواصلة دعمكن في جميع الأوقات، والعمل على تعزيز بيئة عمل داعمة ومحفزة تتيح لكنّ الاستمرار في تحقيق الإنجازات.

والمضي قدماً بثقة نحو المزيد من التميز. إن ما تقدمنَه من تفانٍ وعطاء هو نموذج مشرف يجسد الكفاءة وروح الانتماء، ويعكس قدرتكن على تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة. مع خالص الشكر والتقدير، والدعم الدائم».

وفي مشهد يعكس عمق التقدير الذي توليه القيادة الرشيدة لدور المرأة في مسيرة التنمية، لاقت رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الموجهة إلى موظفات حكومة دبي، صدى واسعاً بين الكوادر النسائية، اللاتي أكدن أن كلمات سموها تمثل مصدر إلهام حقيقي ودافعاً متجدداً لمواصلة مسيرة التميز والإبداع في مختلف مواقع العمل.

وأعرب عدد من موظفات حكومة دبي عن اعتزازهن بما حملته الرسالة من تقدير لأدوارهن المتعددة، سواء على الصعيد المهني أو الأسري، مؤكدات أن هذا الدعم يعكس نهج القيادة الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين المرأة وتعزيز حضورها شريكاً رئيسياً في بناء المستقبل.

وأكدن أن الرسالة تعكس رؤية القيادة في تمكين المرأة وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في التنمية، مشيرات إلى أن هذا الدعم المستمر كان له الأثر الأكبر في تحقيق المرأة الإماراتية لإنجازات نوعية على مختلف المستويات.

مؤكدات أن رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تمثل محطة مهمة لتعزيز الثقة والدافعية، ومصدر إلهام لمواصلة مسيرة العطاء، بما يواكب مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وصناعة المستقبل.

وأعربت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، عن بالغ تقديرها للكلمات الملهمة التي وجهتها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى موظفات حكومة دبي، مؤكدة أن هذه الرسالة تمثل دفعة معنوية كبيرة تعكس نهجاً قيادياً راسخا يضع المرأة في صميم مسيرة التنمية، ويعزز حضورها شريكاً أساسياً في بناء المستقبل.

وأوضحت أن ما تشهده دبي من إنجازات نوعية للمرأة هو نتاج رؤية واضحة ودعم مستمر من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدرات المرأة ووفّرت لها الممكنات اللازمة للنجاح، مشيرة إلى أن هذا التقدير يعكس مكانتها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وعنصراً محورياً في تحقيق الاستدامة المجتمعية.

وقالت شمس المهيري، موظفة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد تمثل وسام فخر لكل امرأة عاملة في حكومة دبي، فهي تعكس تقدير القيادة لجهودنا اليومية، وتمنحنا طاقة إيجابية لمواصلة العطاء رغم التحديات، مؤكدة أن الإشارة إلى الأدوار المتعددة للمرأة، كأم وموظفة وقيادية، تعكس فهماً عميقاً لطبيعة التوازن الذي تحققه المرأة الإماراتية في حياتها اليومية.

من ناحيتها قالت ميرة القمزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «يجسد هذا التقدير في رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رؤية استراتيجية راسخة تؤكد مكانة المرأة شريكاً محورياً في مسيرة التنمية في دبي.

ويعكس نهج الإمارة في تمكين الكفاءات وتعظيم الأثر المجتمعي المستدام. إن ما تحققه المرأة من إنجازات نوعية اليوم هو امتداد لمنظومة متكاملة ترتكز على الدعم المؤسسي وبناء القدرات، وتوفير بيئة ممكنة ومحفزة للابتكار والريادة».

بدورها أكدت عائشة محمد إسماعيل عبدالله، من جمارك دبي، أن الرسالة عززت لديها الشعور بالانتماء والاعتزاز بالعمل الحكومي، قائلة: «عندما تأتي كلمات التقدير من قيادة ملهمة، فإنها تترك أثراً كبيراً في النفس، وتجعلنا أكثر حرصاً على تقديم الأفضل والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الطموحة».

وأشارت منال الجوهري، من شرطة دبي، إلى أن الرسالة تعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بمواصلة دعم المرأة، وقالت: «إن ما لمسناه على أرض الواقع من برامج ومبادرات تمكين، يتكامل مع ما جاء في الرسالة، ويؤكد أن دعم المرأة ليس شعاراً بل نهج عمل مستدام».

من ناحيتها أكدت ناديا سالم الأحمد، موظفة في جمعية النهضة النسائية، أن الرسالة تمثل حافزاً قوياً لمواصلة تطوير الذات واكتساب مهارات جديدة تواكب تطورات العمل الحكومي. كما عبرت موزة الأميري عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سموها على كلماتها الكريمة وثنائها الذي تعتز به كثيراً، مؤكدة أن ذلك يشكّل دافعاً كبيراً لها لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد في خدمة العمل وتحقيق الأهداف المنشودة في حكومة دبي.

وقالت فتيحة الشواط، من مؤسسة دبي للإعلام، إن رسالة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم حملت قيمة معنوية كبيرة للموظفات، مؤكدة أن هذه الرسالة تمثل دفعة حقيقية لنا جميعاً، إذ تعكس تقدير القيادة لجهود المرأة العاملة، وتمنحنا طاقة إيجابية لمواصلة العطاء والتميز.

وأشارت إلى أن هذا الدعم المعنوي يشكل عنصراً أساسياً في تحفيز بيئة العمل الإعلامي، ويعزز من قدرة الكوادر النسائية على الإبداع والابتكار، بما يواكب تطلعات دبي وريادتها في مختلف المجالات.

بدورها أشادت بشاير الحمادي، من جمعية دبي الخيرية، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة، مثمنة التوجيهات الحكيمة لسموها التي وفرت بيئة عمل استثنائية ونموذجية للموظفات، خاصة الأمهات، في ظل المتغيرات الحالية،.

حيث مكنتهن من أداء مهامهن الوظيفية بكفاءة عالية وبإنتاجية غير مسبوقة من المنزل، ما أتاح لهن فرصة البقاء إلى جانب أبنائهن ومتابعة مسيرتهم التعليمية خلال فترة «التعلم عن بعد» التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

مؤكدة أن هذا النهج المبتكر يجسد الرؤية الاستراتيجية العميقة لسموها في ترسيخ مفهوم التوازن الحقيقي بين العمل والالتزام الأسري، ويبرز حرص القيادة على استباق التحديات بحلول مرنة تضع استقرار الأسرة وتماسك المجتمع في صدارة الأولويات الوطنية.

فيما أكدت مريم عبدالله الرميثي، أن رسائل التقدير المستمرة من القيادة الرشيدة تجدد في نفوس الموظفات مشاعر الفخر والمسؤولية معاً، موضحة أن العمل الحكومي في دولة الإمارات يتجاوز أداء المهام الروتينية ليكون التزاماً حقيقياً بالمساهمة في تحقيق رؤية وطنية طموحة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وأعربت ميرة عبدالله المزيود، من بلدية دبي، عن فخرها واعتزازها برسالة الشكر الملهمة التي وجهتها سموها لموظفات حكومة دبي، مؤكدة أن هذه اللفتة الكريمة تعكس الرؤية الاستثنائية للقيادة الرشيدة في دعم وتمكين ابنة الإمارات.

سموها:

نُقدّر أدواركن كأم وابنة وموظفة وقيادية ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة دعمكن في جميع الأوقات

إن ما تقدمنَه من تفانٍ وعطاء نموذج مشرّف يجسد الكفاءة وروح الانتماء