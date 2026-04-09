56.4 ألف أسرة متعففة مستفيدة من حملة «بيت الخير»

أعلنت «بيت الخير» أن حملتها الرمضانية قد أنفقت 68,9 مليون درهم، استفاد منها 56.4 ألف أسرة متعففة، ونجحت في توزيع 2,107,280 وجبة إفطار بقيمة 23 مليون درهم من خلال 96 موقعاً لتوزيع الوجبات و21 خيمة رمضانية، أهمها خيمة هور العنز، التي تعد أكبر خيمة إفطار على مستوى دولة الإمارات، اتسعت يومياً لــ 8000 صائم.

وتميزت حملة هذا العام بتزامنها مع إعلان القيادة الرشيدة للعام الجاري «عاماً للأسرة»، وهو ما عزز تنفيذ الجمعية لهدفها الاستراتيجي الذي انطلقت منه دائماً،.

وهو «تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة» وفضلاً عن استمرار مشروع الدعم النقدي للأسر بشكل شهري الذي أنفق 7,400,000 درهم، وزعت «بيت الخير» المير الرمضاني بقيمة 7,342,800 درهم، استفادت منه 7,300 أسرة.

وقامت الجمعية بتكثيف برامج جمع التبرعات، لنجدة المرضى الذين لا يغطي تأمينهم الصحي احتياجات علاجهم، وبشكل خاص لذوي الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى عملية جراحية أو علاج باهظ الثمن.

كما نجحت الجمعية بإطلاق سراح 24 مواطناً، فسددت عنهم مديونيات مستحقة. وشهدت الحملة تفاعلاً ودعماً من شركاء الخير، كما كان من أهم عوامل النجاح ما أنجزه فريق «بيت الخير» الميداني، الذي بلغ عدده 91 متطوعاً مدرباً، استطاعوا بشكل يومي تلبية احتياجات الأسر المتعففة والعمال المقيمين في مختلف المناطق.