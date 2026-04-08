محطات شحن للمركبات الكهربائية في مواقف مساجد دبي

وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عقداً إطارياً لترخيص إشغال مواقع مؤقتة لتطوير وتشغيل بنية تحتية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية في مواقف مساجد الإمارة، مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV).

وجرى توقيع العقد بحضور أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، والمهندس أحمد الكعبي عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، حيث يمتد العقد لمدة ثماني سنوات، مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين، بما يضمن استمرارية المشروع.

ويتيح العقد تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل تركيب وتشغيل محطات شحن حديثة ومتطورة في مواقف المساجد، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية، ومتابعة كفاءة التشغيل، وتوفير حلول دفع ذكية وآمنة، وتطبيق تقنيات متقدمة لإدارة الطاقة. كما يتضمن المشروع توفير تطبيق رقمي يتيح للمستفيدين الاطلاع على مواقع محطات الشحن.

وأكّد أحمد درويش المهيري أن هذا المشروع يُشكّل تحوّلاً نوعياً في فلسفة تطوير الخدمات المرتبطة بالمساجد، ويعكس انتقال إسلامية دبي من مفهوم تقديم الخدمة التقليدية، إلى بناء منظومة متكاملة تُراعي الاستدامة، وتستشرف احتياجات المجتمع المستقبلية. وأشار إلى أن إدماج حلول الطاقة النظيفة ضمن مرافق المساجد، يعزّز دورها كمراكز حضارية فاعلة في منظومة التنمية المستدامة.

وقال المهندس أحمد الكعبي عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): «تعكس هذه الاتفاقية أهمية الشراكات الفاعلة في دفع مسيرة التنقل المستدام على مستوى دولة الإمارات، ومن خلال العمل المشترك مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لنشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مساجد الإمارة، نُسهم في دمج حلول النقل النظيف ضمن المرافق المجتمعية، ودعم انتقال الدولة نحو مستقبل منخفض الانبعاثات».

من جهته، أشار علي آل درويش المدير التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالوكالة، إلى أن هذا التعاون مع الدائرة، يجسّد خطوة عملية لتوفير خدمات شحن المركبات الكهربائية في مواقع ذات طابع مجتمعي، مع الحفاظ على نهج استراتيجي واضح في توسيع شبكة الشحن.

وبيّن المستشار المهندس علي الحليان السويدي، أن المشروع يستند إلى أسس فنية متقدمة، حيث تم اعتماد أحدث تقنيات شحن المركبات الكهربائية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.