«إسلامية دبي» تطلق دورة تأهيل المعلمات لتعزيز مهارات التعليم الرقمي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مركز ند الشبا للنساء، دورة متخصصة بعنوان «تأهيل المعلمات» ضمن برنامج «رياض القرآن»، وذلك ابتداءً من السبت 25 أبريل 2026.

وتعقد أسبوعياً عن بُعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز من الساعة 8:00 حتى 11:00 مساءً، في إطار جهود الدائرة المستمرة لتطوير الكفاءات التعليمية النسائية والارتقاء بجودة مخرجات تعليم القرآن الكريم وفق أحدث الممارسات.

وتركز الدورة، التي تقدمها المدربة إيمان علي غندور، على مجموعة من المحاور الحيوية التي تواكب متطلبات التعليم الحديثة، حيث تتناول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريس الطالبات عن بُعد، وتعزيز مهارات التعامل مع اختلاف مستويات المتعلمات بكفاءة ومرونة، إضافة إلى تطوير الأداء المهني لمعلمات القرآن في البيئات التعليمية الرقمية، بما يسهم في تحقيق التميز والابتكار في العملية التعليمية.

وتستهدف الدورة شريحة واسعة من النساء تشمل موظفات المراكز، والدارسات، والجامعيات، إضافة إلى عامة المجتمع، بما يعكس حرص الدائرة على تمكين المرأة بتعزيز دورها في نشر وتعليم كتاب الله تعالى بأساليب حديثة ومبتكرة تسهم في رفع كفاءة منظومة التعليم القرآني.

وتدعو الدائرة جميع الراغبات إلى التسجيل والمشاركة في الدورة عبر الرابط المخصص، حيث تعقد عن بُعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز بشكل أسبوعي، بما يوفر مرونة في الحضور والاستفادة لشريحة أوسع من المستفيدات.

وذلك ضمن منظومة البرامج النوعية التي تنفذها الدائرة دعماً لتطوير التعليم الديني وترسيخ مفاهيم الابتكار في تقديمه، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء مجتمع معرفي متكامل، وتعزيز الريادة في المجالات التعليمية والإنسانية.