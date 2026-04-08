88 % إنجاز مشروع كورنيش الممزر

أجرى المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، زيارة ميدانية إلى مشروع تطوير كورنيش الممزر، اطلع خلالها رفقة عدد من المديرين التنفيذيين والإداريين والفرق الهندسية الشابة على سير الأعمال التطويرية في المشروع، وتفقد مرونة سلاسل الإمداد، والتأكد من مواصلة تقدم التنفيذ وفق الجداول الزمنية المستهدفة لإنجاز المشروع تمهيداً لافتتاحه.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود بلدية دبي ومستهدفاتها لتطوير شواطئ دبي، وتقديم وجهات ساحلية متميزة، مرنة ومستقبلية، تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة الشاطئية.

واستمع مدير عام بلدية دبي لشرح من فريق عمل إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية حول أعمال الإنشاء والتطوير التي بلغت مراحل متقدمة والتي تقودها كفاءات إماراتية شابة متميزة، إذ وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 88 %، ما يعكس حرص بلدية دبي على افتتاح هذه الوجهات بكامل جاهزيتها في فترة زمنية قريبة، وفق أعلى معايير السلامة، والاستدامة البيئية، وجودة الخدمات والارتقاء بتجربة السكان والزوار على حدٍ سواء.

وأكّد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مشاريع تطوير شواطئ دبي تُمثل إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية التي تقودها البلدية لتعزيز كفاءة البنية التحتية الساحلية والشاطئية للإمارة، وتوفير وجهات سياحية بمعايير عالمية، تعزز ريادتها وتنافسيتها.

خطوة متقدمة

وقال: «مشروع تطوير كورنيش الممزر خطوة متقدمة في مفهوم تطوير الشواطئ العامة تضيف جيلاً جديداً من الوجهات الشاطئية، التي تتجاوز مفهوم التطوير التقليدي للواجهات البحرية، لتقدم تجارب ترفيهية متكاملة، تجمع بين ريادة التصاميم المعمارية والرؤية المستقبلية، والحفاظ على الطبيعة والبيئة، والاستجابة المرنة لتأثيرات التغير المناخي، فضلاً عن تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة، تعزز ريادة دبي وجهة سياحية عالمية تقدم أرقى التجارب السياحية والشاطئية وأكثرها رفاهية للسكان والسياح».من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «يعكس حجم هذه المشاريع التزامنا بأدق التفاصيل التي تؤثر في حياة سكان وزوار دبي، بدءاً من المرونة التشغيلية والمقدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية وأنظمة السلامة، وصولاً إلى راحة الزوار وجاهزية الاستثمار؛ فهذه الشواطئ لا يتم تطويرها فحسب، بل يُعاد تصورها كوجهات تخدم دبي لأجيال قادمة، وترسّخ جاذبيتها مدينة عالمية تقدم وجهات ترفيهية مثالية للسياحة الشاطئية».

وجهات عالمية

وستقدم بلدية دبي عبر كورنيش الممزر وجهة ساحلية جديدة وفق رؤية متكاملة تحول الشواطئ العامة إلى مساحات حضرية نابضة، تشكل عنصر جذب رئيساً لرفع جودة الحياة، وتعزيز الترابط المجتمعي، بما يدعم مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.