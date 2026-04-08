تعاون بين «دبي للاستثمار» و«جود» لدعم المبادرات المجتمعية

أعلنت شركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة والمدرجة في سوق دبي المالي «DFM»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، المنصة الرقمية الرسمية والموحدة في دبي، والهادفة لتنظيم وتوجيه التبرعات والمساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات لدعم التنمية المستدامة، تماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بين دبي للاستثمار و«جود» بحضور خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، ومحمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار، ومروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود». وتعكس هذه المذكرة التزام الطرفين بدعم المبادرات الاجتماعية المعتمدة وتعزيز الأثر المجتمعي، عبر اعتماد آليات مساهمة منظمة وشفافة وموثوقة.

وبموجب الاتفاقية ستتعاون دبي للاستثمار مع «جود» لدعم المبادرات المجتمعية في عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والرياضة والثقافة والفنون، بالإضافة إلى البيئة. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع نهج دبي للاستثمار في تعزيز دورها المجتمعي، ودعم المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً. وفي إطار تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم قال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: «تعكس هذه الشراكة مع جود التزام دبي للاستثمار في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر طويل الأمد، في إطار مساهمات منظمة وشفافة وهادفة. ومن خلال العمل عبر منصة موحدة توجه المساهمات إلى مبادرات معتمدة تسعى المجموعة إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للاستمرار، بما يعكس دور دبي للاستثمار شركة تؤدي دوراً مسؤولاً في المجتمع، وتدعم في الوقت نفسه الأولويات الاجتماعية والتنموية لإمارة دبي».

وتأتي هذه الشراكة امتداداً للنهج العام، الذي تتبعه دبي للاستثمار في مجال الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يشكل الإطار الذي يدفع الشركة إلى تبني ممارسات مسؤولة في إدارة أعمالها، والمشاركة في دعم المجتمع على نحو مدروس، مع التركيز على نتائج واضحة تمتد آثارها على المدى الطويل. وتواصل دبي للاستثمار، من خلال أجندتها، دعم المبادرات الهادفة لتعزيز التنمية المجتمعية بصورة متكاملة، مساهمة في إحداث تغيير اجتماعي ملموس، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

من جانبه قال مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»: «يعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتعزيز ثقافة العطاء في دبي، عبر قنوات واضحة ومنظمة تضمن وصول المساهمات إلى وجهتها الصحيحة. ونحرص في «جود» على تمكين الأفراد والشركات من المساهمة في دعم المجتمع على نحو موثوق، عبر توجيه الدعم إلى مبادرات معتمدة تُحدث أثراً فعلياً وطويل الأمد. نسعى من خلال تعاوننا مع شركة دبي للاستثمار إلى توسيع فرص المشاركة المجتمعية، ودعم مبادرات تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، بهدف المساهمة في تأسيس مجتمع أكثر ترابطاً وتمكيناً».