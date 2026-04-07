أحمد بن شعفار: البيئة الحضرية تدعم صحة الإنسان

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): إن يوم الصحة العالمي مناسبة مهمة لتسليط الضوء على دور البيئة الحضرية في دعم صحة الإنسان وجودة حياته، حيث لم تعد الصحة ترتبط فقط بالخدمات الطبية، بل أصبحت ترتبط بشكل وثيق بكفاءة البنية التحتية وتوفير بيئات معيشية وعمل صحية.

وأضاف: انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات ورؤية دبي الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة، نواصل في «إمباور» تطوير شبكة تبريد مناطق متكاملة تواكب النمو العمراني المتسارع في إمارة دبي، وتدعم مختلف القطاعات الحيوية من خلال توفير حلول مستدامة تعزز كفاءة استهلاك الطاقة وتدعم الاستقرار التشغيلي للمنشآت، بما يسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة، ويوفر بيئة حضرية أكثر توازناً وصحة للسكان ومجتمع الأعمال.

وقال: نؤمن بأن المدن المتقدمة تقاس بقدرتها على توفير بيئات معيشية صحية ومستقرة، وأن الاستثمار في بنية تحتية ذكية ومستدامة يمثل استثماراً مباشراً في صحة الإنسان وجودة حياته.