مدير مركز شرطة حتا: حريصون على جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين

أكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على جودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع من قبل مراكز إسعاد المتعاملين، إلى جانب الحرص على التواصل المباشر مع متعاملي شرطة دبي والتعرف على ملاحظاتهم واقتراحاتهم وآرائهم التطويرية، منوهاً إلى الحرص الدائم على تعزيز التواصل وإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال متابعة العميد مبارك الكتبي، لسير إنجار معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة حتا، إلى جانب لقائه عدد من المتعاملين في منطقة الاختصاص. وقال العميد مبارك الكتبي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير، وانتهاء بمقدمي الخدمة.

وأكد العميد مبارك الكتبي اهتمام شرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لها، موضحاً أن شرطة دبي قامت بإطلاق مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة بشكل يومي.

وقدم شرحاً للمتعاملين حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المتوفرة لها في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية «SPS»، إضافة إلى مركز الاتصال 901. واستمع العميد مبارك الكتبي والمسؤولين في مركز شرطة حتا إلى آراء واستفسارات المتعاملين حول عدة مواضيع، للنظر في احتياجاتهم وملاحظاتهم.

ومن جانبهم، شكر المتعاملون القيادة العامة لشرطة دبي على تعاملها الراقي وخدماتها الاستباقية التي تقدمها لمختلف جنسياتهم، مُتمنين لها التوفيق، كما شكروا إدارة مركز شرطة حتا على حسن استقبالهم.